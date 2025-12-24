為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    王室行宮約妹？安德魯王子化名「隱形人」 露骨信件全曝光

    2025/12/24 16:11 編譯陳成良／綜合報導
    美國司法部19日釋出的照片顯示，英國安德魯王子（前）橫躺在多名女子大腿上，淫媒麥斯威爾（後中立者）則在後方微笑。（路透）

    美國司法部23日釋出艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案第3波解密檔案，除了關於川普的爭議信件外，更勁爆的焦點落在英國安德魯王子（Prince Andrew）身上。最新文件揭露，這位被剝奪頭銜的王室成員在與淫媒麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）通信時，竟使用「隱形人」（The Invisible Man）作為化名，甚至露骨地要求對方介紹「不適當的朋友」，其私生活混亂程度再度引發譁然。

    據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這批文件包含2001年8月16日的1封電子郵件，寄件人顯示為「隱形人」。內容寫道：「我現在人在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle，英國王室在蘇格蘭的行宮）參加王室夏令營。」外界公認這就是安德魯王子本人。

    他在信中問候麥斯威爾：「洛杉磯如何？妳有幫我找到一些新的『不適當』（inappropriate）朋友了嗎？」他接著表示自己8月底有空，想去個陽光普照的地方，和一些「有趣的人」共度時光。麥斯威爾則回覆：「我目前只找到『適當』的朋友。」這段對話被視為2人利用暗語討論安排年輕女性進行性服務的鐵證。

    還有10名共犯未起訴 搜出沙烏地假護照

    除了皇室醜聞，文件還拋出了1枚司法震撼彈。在1份檢察官的內部郵件中，明確提及艾普斯坦擁有「10名共同密謀者」（co-conspirators）。其中1人被描述為「俄亥俄州的富商」，另外多人則分佈在佛羅里達、波士頓與紐約等地，且曾被發出傳票。然而，截至目前為止，除了麥斯威爾遭判刑外，這10名神祕共犯的身分從未公開，也未遭到起訴。

    此外，調查人員還在艾普斯坦的保險箱中發現1本偽造的奧地利護照，上面的照片是艾普斯坦，但化名為「Marius Robert Fortelni」，居住地竟然填寫「沙烏地阿拉伯」。律師辯稱這是艾普斯坦為了防範劫機或綁架而準備的保命符，但外界質疑這是他隨時準備潛逃的工具。

    至於川普部分，新文件補充了更多細節。飛行紀錄顯示，川普在1993至1996年間的搭機名單中，除了他本人，還曾包括其第2任妻子梅普爾斯（Marla Maples）以及當時年幼的子女蒂芬妮（Tiffany）與艾瑞克（Eric），顯示兩家人的私交確實相當緊密。

