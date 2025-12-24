掛五星旗求放過沒用！ 泰軍再炸柬邊境 中國詐騙集團逃竄畫面曝

有中國詐騙集團在柬埔寨建築物升起五星旗盼別成為泰軍攻擊目標。（圖擷自X）

泰國與柬埔寨邊境的重鎮波貝（Poipet）除了是柬埔寨著名的博弈特區外，也是詐騙集團大本營，泰軍近日以狙擊手據點和國際詐騙基地為由，多次空襲波貝，有詐騙集團在建築物升起五星旗盼別成為攻擊目標。

綜合外媒報導，泰國軍方表示22日下午對波貝發動空襲，成功摧毀了波貝的兩座戰略建築，這兩座建築被認定是狙擊手據點和國際詐騙活動基地；泰軍指出，這些據點不僅是犯罪集團大本營，也是設防的軍事目標，配備了先進的反無人機系統，防據點遭到監視，空襲發生後，詐騙團夥逃離了該地區，據報柬埔寨方面沒有進行報復性反擊。

泰軍強調：「此次行動是對軍事目標的有針對性的打擊，旨在消除對國家安全的威脅，並確保我們邊境沿線公民的安全。」

由於泰軍持續針對波貝發動攻擊，網路瘋傳一群中國詐騙犯擔心遭到泰國軍方襲擊，在建築物的屋頂上升起了中國五星旗，不過在戰火延燒的情況下，詐騙團夥開始逃離當地，多人逃竄畫面也曝光。

Các băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc ở Campuchia đã bỏ chạy khỏi khu vực Poipet sau khi quân đội Campuchia chiếm giữ các tòa nhà gần đó và sử dụng làm nơi ẩn nấp để bắn vào lực lượng Thái Lan trong cuộc giao tranh.#Thailand / #Cambodia ???????????????? pic.twitter.com/AXaj13n0p7 — the rose （@TheRoses2022） December 22, 2025

