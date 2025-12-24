為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    掛五星旗求放過沒用！ 泰軍再炸柬邊境 中國詐騙集團逃竄畫面曝

    2025/12/24 15:58 即時新聞／綜合報導
    有中國詐騙集團在柬埔寨建築物升起五星旗盼別成為泰軍攻擊目標。（圖擷自X）

    有中國詐騙集團在柬埔寨建築物升起五星旗盼別成為泰軍攻擊目標。（圖擷自X）

    泰國與柬埔寨邊境的重鎮波貝（Poipet）除了是柬埔寨著名的博弈特區外，也是詐騙集團大本營，泰軍近日以狙擊手據點和國際詐騙基地為由，多次空襲波貝，有詐騙集團在建築物升起五星旗盼別成為攻擊目標。

    綜合外媒報導，泰國軍方表示22日下午對波貝發動空襲，成功摧毀了波貝的兩座戰略建築，這兩座建築被認定是狙擊手據點和國際詐騙活動基地；泰軍指出，這些據點不僅是犯罪集團大本營，也是設防的軍事目標，配備了先進的反無人機系統，防據點遭到監視，空襲發生後，詐騙團夥逃離了該地區，據報柬埔寨方面沒有進行報復性反擊。

    泰軍強調：「此次行動是對軍事目標的有針對性的打擊，旨在消除對國家安全的威脅，並確保我們邊境沿線公民的安全。」

    由於泰軍持續針對波貝發動攻擊，網路瘋傳一群中國詐騙犯擔心遭到泰國軍方襲擊，在建築物的屋頂上升起了中國五星旗，不過在戰火延燒的情況下，詐騙團夥開始逃離當地，多人逃竄畫面也曝光。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

