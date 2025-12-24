為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    追擊「假旗」油輪！ 美國擬投入更多海岸防衛隊資源

    2025/12/24 13:28 即時新聞／綜合報導
    美國官員透露，美國海岸防衛隊正等待投入更多部隊，未來可能會試圖登船、扣押油輪「貝拉1號」。（法新社）

    美國總統川普持續加強制裁委內瑞拉石油產業，美國海岸防衛隊（USCG）20日深夜企圖攔截制裁名單上的油輪「貝拉1號」（Bella 1），不料對方拒絕停船，雙方為此展開海上追逐。美國官員透露，美國海岸防衛隊正等待投入更多部隊，未來可能會試圖登船、扣押「貝拉1號」。

    根據《路透》報導，這場持續數日的追捕活動，凸顯川普政府想扣押委內瑞拉附近受制裁郵輪的強烈意願，但實務層面上，負責執行任務的海岸防衛隊資源有限，導致扣押油輪的意願與有限資源產生矛盾。

    一名美國官員和一名知情人士透露，海岸防衛隊正在等待更多部隊抵達，之後可能會嘗試登船並扣押「貝拉1號」，該油輪自21日以來一直在被海岸防衛隊追蹤。

    負責監管海岸防衛隊的美國國土安全部20日在社群媒體發布訊息，從該訊息可得知，疑似有海岸防衛隊部隊在「福特號」航空母艦上準備出發扣押另一艘油輪。

    一名美國官員提到，福特號上的海岸防衛隊官員來自海上安全應變小組，當時距離「貝拉1號」太遠，無法執行登船行動。而美國國土安全部尚未對此事作出回應。

