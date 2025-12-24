大馬前首相納吉傳獄中攻讀博士 全網惡搞接龍論文題目

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因涉嫌挪用主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）前子公司SRC國際公司約新台幣3.1億元，正在服刑中。（法新社資料照）

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元醜聞，被判貪汙罪及洗錢罪，仍在獄中的他被爆料，正在攻讀經濟學博士學位，但還未完成論文，消息引發民眾關注，紛紛猜測甚至惡搞他的論文題目：「如何透過貪汙發財」、「如何洗錢到鋃鐺入獄」。

馬來西亞《中國報》報導，消息人士證實，現年72歲的納吉此前向國立大學（UKM）報名攻讀博士學位，而他的博士論文內容與經濟轉型主題有關。

該報導引起大批網友留言，惟多數是負面批評，有網友質疑他虛偽操作「假啦，故意演勤懇求學，為的是有借口出去領文憑」，還有人怒道：「人民的錢，國家的債，好好在牢裡反省反省。」

還有網友嘲諷他「精益求精將世紀騙術寫成絕世密訣」，留言接力猜起他的論文題目：「監獄風雲」、「一個貪汙王的輝煌與沒落」、「如何神不知鬼不覺的經濟學」、「如何操盤1MDB」、「貪汙者面對死刑的必然性」、「如何偷取國家財產」、「如何教好自己的老婆」。

