新加坡換妻案共犯涉散布性愛照 再被判刑8週

新加坡換妻案「換妻強暴俱樂部事件」唯一不認罪的共犯O男，23日再度因為在網路散布裸露和性愛照片，被判處有期徒刑8週。（彭博資料照）

新加坡轟動一時的換妻案「換妻強暴俱樂部事件」唯一不認罪的共犯O男，去年被判處有期徒刑13年、鞭刑12下定讞。本月23日上午，O男又因將多名女子的裸露和性愛照片在網路上公開，再被判處有期徒刑8週。

新媒《聯合早報》報導，這起轟動一時的換妻案發生於2010年至2018年間，涉案的共有7名新加坡華裔男子。其中，J是案件主謀，不只讓5名男子上門強暴自己的妻子，還以同樣手段性侵2名同黨的妻子與前妻。

為保護受害者，新加坡法官諭令媒體不得公開任何被告的身分，僅以英文字母J至P當作7人的代號。當時，唯一不承認與主謀串通強暴妻子的是現年47歲的O男，從事金融業，他去年1月被判處有期徒刑13年、鞭刑12下，不服上訴後仍被駁回。O男目前已在監獄服刑。

如今，O男又面對1項抵觸影片法令和7項控狀，指他上傳多名女子的裸露照片到網路上。他23日上午承認其中1項罪行，剩餘控狀將交由法官判決時一併斟酌。

據案情，O男在2012年到2019年期間，拍下與不同女子裸露和性交的照片，且未經對方同意，便將照片上傳至網路論壇「Sammyboy」。儘管O男上傳照片前，會把照片中女子的臉部打上馬賽克，並加入浮水印，但照片仍可清楚看見被害人的私密部位。

2020年調查期間，部分照片的連結已經失效或是遭論壇刪除，不過當局仍掌握O男於2012年至2019年期間，在論壇公開的19張照片。其中，共12張照片包含女子裸照或性交場景，這些照片也被發布在另一網路論壇「Wifey Pics to Share」的貼文中，並收到129則留言。

O男在論壇上有關「換妻」的貼文，共收到超過2534則論壇用戶的回覆。調查指出，O男2012年在「Wifey Pics to Share」的貼文中，上傳至少4張色情圖像，O男當時還在貼文中寫道，「只是想分享一些我妻子的照片，聽聽各位兄弟的評論」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

