為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    準備斬首？川普預告「地面行動」 美軍遊騎兵、魚鷹機集結加勒比海

    2025/12/24 13:24 編譯陳成良／綜合報導
    《華爾街日報》披露，美軍已派遣大量特種作戰部隊與CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機（見圖）進駐加勒比海，外界推測可能針對委內瑞拉發動地面或斬首行動。（路透資料照）

    《華爾街日報》披露，美軍已派遣大量特種作戰部隊與CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機（見圖）進駐加勒比海，外界推測可能針對委內瑞拉發動地面或斬首行動。（路透資料照）

    美國與委內瑞拉的軍事對峙可能即將從海上封鎖升級為地面行動。據《華爾街日報》24日獨家報導，美軍本週已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備移防至加勒比海地區，為華府提供了對委內瑞拉採取軍事行動的額外選項。美國總統川普更語出驚人地表示，美軍很快將在「陸地上」展開行動。

    報導引述美國官員與開源飛行追蹤數據指出，至少10架隸屬於特種部隊的CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機，週一（22日）晚間從新墨西哥州的坎農空軍基地（Cannon AFB）飛抵加勒比海地區。此外，來自喬治亞州史都華堡（Fort Stewart）與肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）陸軍基地的C-17運輸機，也已抵達波多黎各。

    儘管官方未明言部隊類型，但坎農基地是空軍「第27特種作戰聯隊」的駐地；坎貝爾堡則駐紮著美軍精銳的「第160特種作戰航空團」（又稱「夜行者」）與第101空降師；史都華堡則是陸軍「第75遊騎兵團」第一營的大本營。

    這些部隊均非泛泛之輩。第160特種作戰航空團專精於支援高風險的滲透與撤離任務；陸軍遊騎兵則受過奪取機場、並在「精確獵殺或捕獲任務」中為海豹六隊（SEAL Team Six）或三角洲部隊（Delta Force）提供支援的嚴格訓練。

    退役空軍中將戴普圖拉（David Deptula）分析：「他們正在預置兵力以採取行動。」他認為，資產的調動顯示政府已決定了行動方針，現在的問題只剩下「要達成什麼目標」。

    史上最大艦隊集結 川普揚言地面行動

    川普22日曾公開表示，美國已組建了「史上規模最大的艦隊」，並在談及對委內瑞拉發動地面攻擊的可能性時直言：「很快我們將在陸地上展開同樣的計畫（program）。」

    目前美軍在該區域已集結了驚人戰力，包括F-35A戰機中隊、EA-18G「咆哮者」電戰機、5艘驅逐艦、1個航空母艦打擊群與1個陸戰隊兩棲待命支隊。

    針對特種部隊的調動，負責拉美軍務的美國南方司令部發言人拒絕置評，僅稱是為了作戰安全的例行輪調。委內瑞拉政府則指控美方的行動是公然竊盜與意圖政權更替。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播