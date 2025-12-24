準備斬首？川普預告「地面行動」 美軍遊騎兵、魚鷹機集結加勒比海

《華爾街日報》披露，美軍已派遣大量特種作戰部隊與CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機（見圖）進駐加勒比海，外界推測可能針對委內瑞拉發動地面或斬首行動。（路透資料照）

美國與委內瑞拉的軍事對峙可能即將從海上封鎖升級為地面行動。據《華爾街日報》24日獨家報導，美軍本週已將大量特種作戰飛機、部隊與裝備移防至加勒比海地區，為華府提供了對委內瑞拉採取軍事行動的額外選項。美國總統川普更語出驚人地表示，美軍很快將在「陸地上」展開行動。

報導引述美國官員與開源飛行追蹤數據指出，至少10架隸屬於特種部隊的CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機，週一（22日）晚間從新墨西哥州的坎農空軍基地（Cannon AFB）飛抵加勒比海地區。此外，來自喬治亞州史都華堡（Fort Stewart）與肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）陸軍基地的C-17運輸機，也已抵達波多黎各。

儘管官方未明言部隊類型，但坎農基地是空軍「第27特種作戰聯隊」的駐地；坎貝爾堡則駐紮著美軍精銳的「第160特種作戰航空團」（又稱「夜行者」）與第101空降師；史都華堡則是陸軍「第75遊騎兵團」第一營的大本營。

這些部隊均非泛泛之輩。第160特種作戰航空團專精於支援高風險的滲透與撤離任務；陸軍遊騎兵則受過奪取機場、並在「精確獵殺或捕獲任務」中為海豹六隊（SEAL Team Six）或三角洲部隊（Delta Force）提供支援的嚴格訓練。

退役空軍中將戴普圖拉（David Deptula）分析：「他們正在預置兵力以採取行動。」他認為，資產的調動顯示政府已決定了行動方針，現在的問題只剩下「要達成什麼目標」。

史上最大艦隊集結 川普揚言地面行動

川普22日曾公開表示，美國已組建了「史上規模最大的艦隊」，並在談及對委內瑞拉發動地面攻擊的可能性時直言：「很快我們將在陸地上展開同樣的計畫（program）。」

目前美軍在該區域已集結了驚人戰力，包括F-35A戰機中隊、EA-18G「咆哮者」電戰機、5艘驅逐艦、1個航空母艦打擊群與1個陸戰隊兩棲待命支隊。

針對特種部隊的調動，負責拉美軍務的美國南方司令部發言人拒絕置評，僅稱是為了作戰安全的例行輪調。委內瑞拉政府則指控美方的行動是公然竊盜與意圖政權更替。

