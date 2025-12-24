為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶誕奇蹟！加拿大-34°C凍僵小熊 好心人救回一命

    2025/12/24 12:29 即時新聞／綜合報導
    加拿大道森河市一隻凍得瑟瑟發抖的小熊捲縮在路邊樹下，幸好最終獲解救。（圖擷取自Northern Lights Wildlife Society臉書，本報合成）

    加拿大道森河市一隻凍得瑟瑟發抖的小熊捲縮在路邊樹下，幸好最終獲解救。（圖擷取自Northern Lights Wildlife Society臉書，本報合成）

    加拿大卑詩省道森河市（Dawson Creek）一隻凍僵的小熊近日經歷一個耶誕奇蹟。據悉，當地氣溫攝氏零下34度，一名男子發現這隻孤伶伶的孱弱小熊在路上徘迴，於是先將牠驅離到路邊以免被車撞到，又聯絡動保協會請求救援。

    綜合媒體報導，北極光野生動物協會（Northern Lights Wildlife Society）指出，這名好心的路人叫傑克森（Sean Jackson），他把小熊趕到路邊後，小熊便無力地蜷縮在樹下，傑克森見狀馬上打電話給協會求助，協會在聯絡政府取得許可後，即派志工到場營救。傑克森的善舉持續到志工到場，他幫忙把小熊裝進運輸箱，再從深厚的積雪中抬出來，送往協會治療。

    北極光野生動物協會人員說，這隻小熊體重過輕，耳朵、鼻子和爪子都有相當嚴重的凍傷，將對牠進行評估和治療，以及細緻的復健。協會人員推測，可能因為最近天氣異常，導致這隻小熊未能進入冬眠，「牠們需要達到一定的體重才能進入冬眠狀態，否則就會一直四處覓食。所以牠可能很久以前就成了孤兒，無法獨自生存。」

    協會續指，假如這隻小熊健康恢復良好，能夠完全康復，預計明年夏天將牠放歸原來的棲息地、遠離人群的合適區域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播