耶誕奇蹟！加拿大-34°C凍僵小熊 好心人救回一命

加拿大卑詩省道森河市（Dawson Creek）一隻凍僵的小熊近日經歷一個耶誕奇蹟。據悉，當地氣溫攝氏零下34度，一名男子發現這隻孤伶伶的孱弱小熊在路上徘迴，於是先將牠驅離到路邊以免被車撞到，又聯絡動保協會請求救援。

綜合媒體報導，北極光野生動物協會（Northern Lights Wildlife Society）指出，這名好心的路人叫傑克森（Sean Jackson），他把小熊趕到路邊後，小熊便無力地蜷縮在樹下，傑克森見狀馬上打電話給協會求助，協會在聯絡政府取得許可後，即派志工到場營救。傑克森的善舉持續到志工到場，他幫忙把小熊裝進運輸箱，再從深厚的積雪中抬出來，送往協會治療。

北極光野生動物協會人員說，這隻小熊體重過輕，耳朵、鼻子和爪子都有相當嚴重的凍傷，將對牠進行評估和治療，以及細緻的復健。協會人員推測，可能因為最近天氣異常，導致這隻小熊未能進入冬眠，「牠們需要達到一定的體重才能進入冬眠狀態，否則就會一直四處覓食。所以牠可能很久以前就成了孤兒，無法獨自生存。」

協會續指，假如這隻小熊健康恢復良好，能夠完全康復，預計明年夏天將牠放歸原來的棲息地、遠離人群的合適區域。

