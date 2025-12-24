為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    起火瞬間曝！印度議員勝選支持者灑粉狂歡突爆大火 釀2議員在內共16傷

    2025/12/24 13:13 即時新聞／綜合報導
    「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，支持者在神廟慶祝勝選，不料民眾狂撒彩粉突然引發火災。（圖擷自X）

    「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，支持者在神廟慶祝勝選，不料民眾狂撒彩粉突然引發火災。（圖擷自X）

    印度浦納（Pune）日前驚傳一起離奇意外，「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，支持者在神廟慶祝勝選，不料民眾狂撒彩粉突然引發火災，造成包含2名當選議員在內至少16人受傷。

    綜合印度媒體報導，印度西部大城浦納地方選舉，「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，當選議員及支持者們在當地神廟慶祝勝選，許多民眾撒粉慶祝，不料突然有火苗從擁擠人潮中竄出，同時迅速延燒，原本歡樂的慶祝現場瞬間變成尖叫聲四起的恐慌場面，造成包含2名當選議員在內至少16人受傷。

    初步調查顯示，火災疑似為印度教聖餐Bhandara掉落在油燈上所引起，當時許多民眾拋撒慶祝，警方調查方向將朝向Bhandara摻有化學物質的方向調查。

    圖
    圖
