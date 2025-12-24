起火瞬間曝！印度議員勝選支持者灑粉狂歡突爆大火 釀2議員在內共16傷

「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，支持者在神廟慶祝勝選，不料民眾狂撒彩粉突然引發火災。（圖擷自X）

印度浦納（Pune）日前驚傳一起離奇意外，「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，支持者在神廟慶祝勝選，不料民眾狂撒彩粉突然引發火災，造成包含2名當選議員在內至少16人受傷。

綜合印度媒體報導，印度西部大城浦納地方選舉，「印度民族國大黨」（NCP）議員當選，當選議員及支持者們在當地神廟慶祝勝選，許多民眾撒粉慶祝，不料突然有火苗從擁擠人潮中竄出，同時迅速延燒，原本歡樂的慶祝現場瞬間變成尖叫聲四起的恐慌場面，造成包含2名當選議員在內至少16人受傷。

初步調查顯示，火災疑似為印度教聖餐Bhandara掉落在油燈上所引起，當時許多民眾拋撒慶祝，警方調查方向將朝向Bhandara摻有化學物質的方向調查。

पुणे जेजुरी ब्रेक

विजय जल्लोषमिरवणुकीवेळी लागली मोठी आग

जेजुरी गडाच्या कमानीजवळ केला जात होती भंडाराची उधळण

यावेळेस कापूर जळत असताना भंडारा पडल्याने झाला मोठा स्फोट

यामध्ये राष्ट्रवादीचे दोन नगरसेवक भाजले असल्याची माहिती

तसेच इतर 18 जण देखील भाजले असल्याची प्राथमिक माहिती pic.twitter.com/8vWkZs5O4H — ✧ ???????????????????????????? ✧ （@shubham_pb） December 21, 2025

