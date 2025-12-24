熊患變商機！日本獵殺9千頭熊 餐廳掀「吃熊肉」熱潮

日本今年因熊襲擊事件頻傳導致獵捕量大增，意外掀起「吃熊肉」熱潮。圖為埼玉縣秩父市一家餐廳內，顧客在掛有熊皮裝飾的座席區享用熊肉料理。（法新社）

日本今年面臨嚴重的「熊患」危機，創紀錄的熊襲擊事件已造成13人死亡。然而，這場生態危機卻意外在餐飲界引發一股新熱潮：吃熊肉。為了控制數量而被迫獵捕的大量野生熊，正從令人聞風喪膽的掠食者，轉變為老饕盤中的珍饈，部分餐廳甚至出現「一位難求」的盛況。

據《法新社》報導，位於東京近郊埼玉縣秩父市（Chichibu）的一家野味餐廳，近期因熊肉料理需求激增而忙得不可開交。71歲的店主兼獵人鈴木浩二（音譯）表示，隨著熊患新聞頻傳，想嚐鮮的顧客也隨之暴增。他的妻子透露，現在經常因客滿而必須婉拒上門的食客。

初次嘗試熊肉的28歲作曲家木村得昭（音譯）形容：「肉質非常多汁，越嚼越香。」鈴木則認為，與其將被獵殺的熊掩埋，不如將其做成料理，「這是對熊生命的尊重。」

轉禍為福？政府砸37億補助獵捕與消費

這股熱潮背後，是日本政府應對熊患的政策轉向。由於橡實欠收、農村人口減少以及熊群數量激增，導致熊頻繁入侵人類社區。今年已有13人死於熊掌之下，創下歷史新高。為此，當局不僅出動防暴警察協助獵捕，本財政年度上半年已獵殺超過9100頭熊，超過去年全年的總和。

農林水產省官員表示：「將有害野生動物轉化為正面資源至關重要。」政府已撥款184億日圓（約新台幣37.1億元）補助地方政府控制熊群數量，並推廣熊肉的可持續消費，希望藉此為農村社區創造收入。

比起掩埋不如吃掉 饕客讚肉多汁

這股風潮甚至吹進了高檔餐飲。在北海道札幌市的一家法式餐廳，主廚藤本清（音譯）推出了包含紅酒燉棕熊肉在內的套餐，要價約70美元（約新台幣2275元）。他表示，為了因應日益增長的需求，已經開始囤積熊肉，「大多數吃過的人都說好吃。」

在受害最嚴重的青森縣，經營村營餐廳的角田勝彥（音譯）也表示，自從有網紅介紹後，店內的熊肉在本月稍早已經銷售一空。他強調：「熊肉對我們來說是觀光資源，我們是在利用原本會被當作垃圾掩埋的東西。」

儘管目前仍有許多熊肉因缺乏加工設施而被浪費，但這場「人熊衝突」似乎正在餐桌上找到另一種共存的平衡點。

北海道札幌市一家法式餐廳的主廚正在為棕熊肉調味備料。這道結合紅酒醬汁的熊肉套餐要價約70美元（約新台幣2275元），顯示熊肉料理也開始打入高檔餐飲市場。（法新社）

