日航班機遭遇亂流 空服員跌倒骨折送醫

日本航空班機22日在太平洋上空遭遇嚴重亂流，導致空服員右腳骨折。由於出現傷者，日本國土交通省航空局23日將此事件認定為「航空事故」。（法新社）

日本航空一架從美國舊金山飛往日本成田機場的波音787-9型客機，在太平洋上空遭遇嚴重亂流，導致空服員右腳骨折。由於出現傷者，日本國土交通省航空局23日將此事件認定為「航空事故」。

綜合日媒報導，日本航空這架JL57班機自美國當地時間21日12點38分（台灣時間22日凌晨4點38分）從舊金山起飛，而空服員骨折事件是發生在日本時間22日下午1點27分左右，當時JL57班機在俄羅斯堪察加半島以南1190公里、高度約1萬1600公尺飛行。

請繼續往下閱讀...

由於機長此時預防遭遇亂流，安全帶指示燈已亮起，而一名女性空服員在確認廁所沒有乘客、正返回自己座位時，因突如其來的亂流導致機身劇烈搖晃，導致空服員失去平衡跌倒，而空服員腳背骨折、傷勢不輕。JL57班機於日本時間22日下午5點左右降落在成田機場，空服員事後就醫時，發現是右內側楔狀骨骨折。

JL57班機共有185名乘客、3名飛行員與空服員10人，共計198人，除該名受傷空服員外，並無其他人受傷。日本國土交通省航空局23日將此事件認定為「航空事故」。

依照日本《航空法》規定，航空事故是指「航空器墜落、碰撞或起火」、「航空器造成的人員死傷或財物損壞」、「航空器內人員死亡（不含自然死亡等）或失蹤」，以及「航行中航空器受損」等情形，因此即使是骨折等傷者，也會被認定為「航空事故」。日本運輸安全委員會已指派2名航空事故調查官，著手調查事故原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法