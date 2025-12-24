控川普「愛嫩妹、抓私處」！艾普斯坦獄中信曝光 竟是死後寄出

美國司法部公布的證物照片顯示，這封據稱由艾普斯坦寄給狼醫納薩爾的信件，郵戳日期（2019年8月13日）竟在艾普斯坦自殺身亡3天之後。FBI據此證實該信件純屬偽造。（路透）

美國司法部23日釋出最新一批艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案解密文件，內容雖然包含大量關於總統川普的紀錄，但也出現了罕見的官方護航動作。司法部特別發布聲明，指稱文件中部分針對川普的指控是「不實且聳動的」，並直接點名一封據稱是艾普斯坦寫給前美國體操隊狼醫納薩爾（Larry Nassar）的信件是「偽造的」（FAKE）。

據《法新社》報導，這批新文件雖然揭露了川普與艾普斯坦的密切往來，包括川普曾搭乘艾普斯坦私人飛機至少8次，但最引人注目的卻是一封手寫信。這封信據稱是艾普斯坦在獄中寫給因性侵數百名女運動員入獄的納薩爾，信中抱怨兩人身陷囹圄，而總統（川普）卻逍遙法外。信中寫道：「總統分享了我們對年輕、妙齡女孩的喜愛。當年輕美女走過時，他喜歡『抓私處』（grab snatch）。」

艾普斯坦寫信控川普愛嫩妹？ 司法部：死後才寄出

然而，這封內容勁爆的信件隨即遭到司法部打臉。司法部聲明指出，聯邦調查局（FBI）已證實該信件是偽造的，因為信封上的郵戳日期是在艾普斯坦2019年8月自殺身亡後的第3天，且艾普斯坦當時被關押在紐約，信件卻是從維吉尼亞州寄出，顯然不合常理。

除了假信風波，文件還披露了一項新發現。調查人員在川普前策士班農（Steve Bannon）的手機數據中，發現了一張川普與艾普斯坦共犯、英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的合照。不過，司法部在釋出文件時雖提及此事，卻將照片本身進行了塗黑處理。

司法部罕見護航 批指控「不實且聳動」

對於這波解密，川普政府採取了兩手策略。一方面，司法部罕見地在文件發布後立即為總統辯護，強調部分指控不可信；另一方面，川普本人則對檔案釋出表示不滿，擔心會損害那些「無辜見過」艾普斯坦的人的名譽。儘管川普聲稱早已因艾普斯坦是「變態」（creep）而將其趕出海湖莊園，但他也曾給出不同說法，指兩人鬧翻是因為艾普斯坦試圖挖角俱樂部的女員工。

川普與艾普斯坦共犯麥斯威爾（右）過去的合影。（路透）

