    邦代海灘15死！澳洲第一大州祭「最嚴槍枝令」 每人限擁4把

    2025/12/24 10:20 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲墨爾本街頭出現一幅壁畫，致敬在邦迪海灘槍擊案中挺身而出的英雄艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他在案發時被拍到奮勇撲倒槍手並奪下武器，阻止死傷擴大。圖為一名男子22日經過這幅由藝術家格雷奇（Jarrod Grech）創作的壁畫。（法新社）

    澳洲新南威爾斯州（New South Wales）議會24日通過一項全面性的新法案，嚴格限制槍枝擁有權，並賦予當局在發生恐怖攻擊後禁止公眾示威的權力。這項被稱為「全國最嚴厲」的槍枝改革，是為了回應日前在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）造成15人死亡的嚴重槍擊慘案。

    據《法新社》報導，該法案在州議會上議院以18票對8票通過，隨後送交下議院，預計將順利完成立法程序。新規定將個人擁槍數量上限設定為4把，農民等獲豁免人士則放寬至10把。此外，若發生恐怖攻擊事件，當局將有權在隨後的3個月內禁止舉行相關示威活動。州長柯民思（Chris Minns）強調，無論是槍枝管制或示威限制，目的都是為了「讓新南威爾斯州人民保持安全」並在動盪時期「降溫」。

    除了州政府的行動，澳洲聯邦政府也同步推動新法，針對仇恨言論傳教、激進化未成年人等行為加重刑罰，並建立非法極端組織名冊。同時，政府將撥款向槍支擁有者回購「過剩、新被禁及非法槍枝」。這將是自1996年亞瑟港（Port Arthur）大屠殺造成35人死亡並促使澳洲實施嚴格控槍以來，最大規模的槍枝回購計畫。

    授權禁示威3個月 民團批違憲將提告

    然而，賦予當局禁止示威的權力引發了激烈反彈。包括「雪梨巴勒斯坦行動組織」（Palestine Action Group Sydney）在內的團體痛批，州政府在缺乏正當程序的情況下強行通過法案，侵害基本的示威權利，並指控政府將反猶主義與聲援巴勒斯坦運動進行「不誠實的連結」。這些團體已誓言將對反示威法條提出憲法訴訟。

