    首頁 > 國際

    為了委內瑞拉吵翻！ 中俄聯手批美霸凌 華府反擊：保護西半球

    2025/12/24 10:16 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉駐聯合國大使孟卡達（Samuel Moncada）23日在安理會緊急會議上發言，痛批美國對委國的制裁與海上封鎖是「史上最大的勒索」。（法新社）

    委內瑞拉危機延燒至聯合國。聯合國安理會23日應委內瑞拉請求召開緊急會議，俄羅斯與中國在會中強烈抨擊美國對委國實施的軍事威脅與經濟封鎖。俄方代表直斥美國展現「牛仔行徑」（cowboy behavior），委內瑞拉更指控華府正在進行「史上最大的勒索」。

    據《法新社》報導，美國近期在加勒比海部署重兵，並攔截委內瑞拉油輪，實施海上封鎖。對此，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）痛批，美方行徑違反國際法所有關鍵準則，不僅是「侵略行為」，華府更須為這種「牛仔般的行徑」所造成的災難性後果負責。中國代表孫磊（Sun Lei，音譯）也表態，反對一切單邊主義與霸凌行徑，支持各國捍衛主權與尊嚴。

    史上最大勒索 俄批美違反國際法

    委內瑞拉駐聯合國大使孟卡達（Samuel Moncada）在會中控訴，美國作為強權卻無視國際法，要求委內瑞拉人撤離並交出國家，「這是我們歷史上所知最大的勒索」。

    面對中俄委三方圍剿，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）強硬回應，強調美國將「竭盡所能保護西半球、邊境與美國人民」。瓦爾茲重申總統川普（Donald Trump）的指控，稱委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）利用石油資源資助「毒品恐怖主義」、人口販運與謀殺，並指控馬杜羅是被通緝的逃犯，也是外國恐怖組織「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）的首腦。

    美國政府已懸賞5000萬美元（約新台幣15.8億元）緝拿馬杜羅。不過報導指出，專家對所謂「太陽販毒集團」是否存在具明確組織結構的實體，始終持保留態度，且並無確鑿證據。此外，美軍自9月以來已對疑似運毒船隻發動數十次空襲，造成逾100人喪生，但華府至今未出示這些船隻運毒的證據。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    圖
    圖
