美國家鄉立法安樂死 教宗良十四世：對伊利諾州失望

教宗良十四世（Pope Leo XIV）23日表示，他對家鄉伊利諾州通過1項允許醫療協助自殺的法律感到非常失望 ，並呼籲人們更加尊重生命。

根據《美聯社》報導，良十四世表示，他已與美國伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）聯繫過，敦促不要簽署以阻止法案生效，但對方最後仍選擇簽署。

良十四世說：「我們非常清楚必需從頭到尾尊重生命的尊嚴，但遺憾的是，他出於各種原因仍決定簽署那項法案，我對此感到非常失望。」

普里茨克12日簽署這法案，該法案也被稱為「黛布法案」（Deb’s Law），以紀念身患罕見絕症的黛布．羅伯遜（Deb Robertson）。她曾積極推動該法案通過，並作證講述那些希望能夠自主決定生命終結方式和時間的患者及其家屬所遭受的痛苦。

在伊利諾州芝加哥長大的良十四世援引天主教教義，呼籲捍衛和保護生命，禁止墮胎和安樂死。

良十四世指出，他邀請所有人反思人類生命的本質和美好。 他說「上帝化身為人，像我們一樣，向我們展示生命意義。我希望並祈禱，對生命的尊重能夠存在於人類活著的每個時刻，從出生到死亡皆是如此。」

