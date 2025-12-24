為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以總理企圖逃避哈瑪斯襲擊責任？前發言人提出驚人指控

    2025/12/24 09:47 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡前發言近日透露，哈瑪斯襲擊事件過後，納坦雅胡立刻暗示他想辦法助自己逃避此次安全漏洞的責任。圖為納坦雅胡。（法新社）

    哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，殺害大量猶太人，此事深深震驚世界。對此以色列總理納坦雅胡前發言人費爾德斯坦（Eli Feldstein）近日表示，哈瑪斯襲擊事件過後，納坦雅胡立刻暗示他想辦法助自己逃避此次安全漏洞的責任。

    根據《美聯社》報導，費爾德斯坦因涉嫌向媒體洩露機密訊息而面臨審判，他在22日晚間接受《以色列公共廣播公司》（Kan）的深度採訪時提出這爆炸性指控。

    費爾德斯坦指出，他在2023年10月7日後從納坦雅胡那裡接到的第一個任務，是壓制要求追究責任的呼聲。

    費爾德斯坦說「他（納坦雅胡）問我新聞裡都在討論什麼？還在討論責任問題嗎？他想讓我說些什麼，來平息媒體圍繞他是否應承擔責任這一問題的風暴。」

    費爾德斯坦聲稱，納坦雅胡提出此要求時顯得「驚慌失措」。他補充，之後納坦雅胡的親信告訴他，所有聲明中都要省略「責任」一詞。

    在費爾德斯坦發表上述聲明前，他因涉嫌向1家德國小報洩露機密軍事資訊以改善公眾對納坦雅胡的看法而遭到指控。

    另外納坦雅胡辦公室表示，該採訪是「明顯出於個人利益、試圖推卸責任的人所發表的一系列謊言和老調重彈的指控」。

