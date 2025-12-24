為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    韓籍日本兵遺族提告靖國神社 要求撤牌位、賠1900萬

    2025/12/24 09:51 即時新聞／綜合報導
    韓籍日本兵遇難者遺族23日向首爾中央地方法院提起訴訟，要求靖國神社撤下擅自被供奉的先人牌位。圖為靖國神社。（路透資料照）

    二戰時期被日軍強制徵召的韓籍日本兵遇難者遺族23日向首爾中央地方法院提起訴訟，要求日本靖國神社撤下擅自被供奉的先人牌位。遺族們還向日本政府和靖國神社提起索賠訴訟，要求賠償共8.8億韓元（約新台幣1900萬元）。

    韓聯社報導，南韓民族問題研究所、太平洋戰爭受害者賠償推進會23日共同在首爾召開記者會，發布上述消息。這是首次由韓籍日本兵遇難者遺族向南韓法院提起訴訟，要求取消靖國神社供奉。韓籍軍人和遺族共10人要求靖國神社在註記死者姓名和死亡日期的「祭神名簿」和「祭神名票」中移除祖輩姓名。

    訴訟代理人團表示，對於遺族來說，在靖國神社供奉不是單純的宗教儀式，而是將犧牲者列入「美化侵略戰爭框架」的加害行為，遇難者家屬應恢復以自身方式追悼故人的權利。

    訴訟代理人團說，「日本政府不僅將強徵韓籍人員推向戰場遇難，甚至向靖國神社提供故人的個人資訊，侵犯遺族的人格權、宗教信仰和良心自由」。

    靖國神社因供奉14名太平洋戰爭甲級戰犯，被視為日本軍國主義的象徵。據悉，被日軍強徵的逾2萬名韓籍日本兵也供奉於此。遇難者家屬曾2次向日本法院提起取消供奉訴訟，卻因「訴訟時效屆滿」被駁回；6名遺族今年9月再度向日本法院提起訴訟。

