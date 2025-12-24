利比亞參謀總長訪土耳其墜機 同行5人全罹難

利比亞武裝部隊參謀總長哈達德與其他4名乘客遭遇墜機，機上5人全數罹難，利比亞總理與土耳其官方均證實此事。（法新社）

利比亞武裝部隊參謀總長穆罕默德・哈達德（Mohamed Al-Haddad）與其他4名乘客，23日在結束土耳其的訪問行程後，台灣時間今天凌晨從土耳其首都安卡拉搭機起飛，要返回利比亞首都的黎波里（Tripoli）途中意外墜機，哈達德與4名隨行人員不幸全數罹難；利比亞總理與土耳其官方均已證實此事。

綜合外媒報導，利比亞總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）23日發表聲明指出，利比亞武裝部隊參謀總長、中將哈達德與另外4名隨行人員在從安卡拉返回的黎波里途中遭遇「悲劇性事故」而喪生。德貝巴指出，另外4名隨行人員分別是陸軍參謀長格里貝爾（Al-Fitouri Ghreibel）少將、軍備製造管理局局長卡提尤伊（Mahmoud Al-Qatioui）准將、利比亞武裝部隊參謀總長顧問迪亞卜（Mohamed Al-Asawi Diab）；以及媒體辦公室攝影師馬赫朱布（Mohamed Omar Ahmed Mahjoub）。

請繼續往下閱讀...

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，這架編號為9H-DFJ的獵鷹50（Falcon 50）商務噴射機於當地時間23日晚間8點10分（台灣時間24日凌晨1點10分）自安卡拉埃森博阿機場（Ankara Esenboga Airport）起飛，目的地為的黎波里，不過機場當局於當地時間23日晚間8點52分（台灣時間24日凌晨1點52分），與失去噴射機聯繫。此外，除了利比亞籍的乘客以外，這架飛機上還有3名機組人員，全都是法國公民。

耶里卡亞指出，噴射機在位於安卡拉西南方約81公里的海曼納（Haymana）附近發出緊急降落通報，但隨後即無法再與飛機取得聯繫，而土耳其安全人員已在海曼納找到這架獵鷹50型飛機的殘骸。目前土耳其政府正在針對此墜機事件進行調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法