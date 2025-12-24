為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其　機上5人全數罹難

    2025/12/24 05:45 中央社

    土耳其與利比亞官員表示，利比亞武裝部隊參謀總長與其他4名乘客，今天搭乘一架商務噴射機從土耳其首都安卡拉起飛後不久墜毀，機上人員全數罹難。

    法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，土耳其安全人員已在安卡拉附近的哈伊馬納（Haymana）地區找到這架獵鷹50（Falcon 50）型飛機的殘骸。

    利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）在他的臉書（Facebook）頁面上寫道：「我們懷著沉痛與巨大的悲傷，得知利比亞軍隊參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）中將逝世的消息。」

    哈達德今天稍早才在安卡拉與土耳其參謀總長巴伊拉克塔羅格魯（Selcuk Bayraktaroglu）舉行會談，當時他正要返回的黎波里。

    據路透社報導，這起墜機事件發生的前一天，土耳其國會才剛通過一項決定，將土耳其士兵在利比亞的部署期限再延長兩年。

    耶里卡亞在社群平台X上表示，哈達德搭乘的噴射機於格林威治標準時間下午5時10分從安卡拉埃森博阿機場 （Ankara Esenboga Airport）起飛，42分鐘後「失去聯繫」。

    耶里卡亞指出，飛機在距離安卡拉74公里的哈伊馬納附近發出緊急降落通知，但未能重新建立聯繫。

    土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，安卡拉首席檢察官辦公室已對這起事件展開調查。（編譯：李佩珊）1141224

