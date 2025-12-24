為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    倫敦挺巴勒斯坦示威被捕　環保少女童貝里獲釋

    2025/12/24 04:30 中央社

    英國警方表示，瑞典環保活動人士童貝里（Greta Thunberg）今天在倫敦一場支持巴勒斯坦的示威活動中被捕後，目前已經獲釋。

    英國活動團體「巴勒斯坦囚犯」（Prisoners for Palestine）表示，童貝里稍早因持有寫著「我支持巴勒斯坦行動（Palestine Action）的囚犯。我反對種族滅絕」的標語，遭當局依據「恐怖主義法」（Terrorism Act）被捕。英國政府已將「巴勒斯坦行動」列為恐怖組織。

    路透社報導，倫敦市警局表示，童貝里已獲保釋。

    警方稍早表示，另有兩人因向一棟建築物潑灑紅色油漆而被捕。警方發言人稱，一名22歲女子隨後到場，因展示支持被禁組織的標語而被捕。

    「巴勒斯坦囚犯」組織支持一些絕食抗議的被拘留活動人士。

    「巴勒斯坦囚犯」指出，這棟建築物之所以成為目標，是因為一家保險公司在此辦公，他們聲稱該公司為以色列國防公司「埃爾比特系統公司」（Elbit Systems）的英國分公司提供服務。

    這家保險公司未立即回應置評請求。

    現年22歲的童貝里2018年在瑞典國會前發起每週一次的氣候抗議活動後，聲名大噪。

    她曾於10月與其他478人一同遭以色列拘留並驅逐出境。當時她加入了一個名為「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）的海上倡議行動船隊，試圖載運援助物資進入加薩（Gaza）。以色列一向否認種族滅絕的指控。（編譯：李佩珊）1141224

