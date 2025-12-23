為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    拒斥川普侵佔領土野心 丹麥、格陵蘭聯合聲明維護主權

    2025/12/23 22:54 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞擔任格陵蘭特使，引發丹麥和格陵蘭不滿。（歐新社）

    美國總統川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞擔任格陵蘭特使，引發丹麥和格陵蘭不滿。（歐新社）

    美國總統川普第二任期上任後，對丹麥自治領土格陵蘭展現更加強烈野心，並在任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）擔任格陵蘭特使後，再度挑起哥本哈根和努克（Nuuk，格陵蘭首府）敏感神經，雙方政府發布聯合聲明，要求華盛頓尊重格陵蘭領土完整及主權。

    獲川普任命格陵蘭特使後，蘭德瑞在社群媒體回應，「感謝川普總統，接下這個志願職位讓格陵蘭成為美國的一部分是我的榮幸」。

    對此，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）先是在接受「TV2」電視台訪問時指出，對於華府的作為深感憤怒，蘭德瑞的任命及其聲明「令人完全無法接受」。後續在「DR」公共廣播電台訪問中表示，「我們召見了美國大使霍爾里（Ken Howery）開會，同場還有格陵蘭代表。會中我們非常明確地畫出紅線，也要求美方給予解釋」。

    格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與拉斯穆森的聯合聲明寫道，「國家邊界及主權深植於國際法」、「即便是以國際安全為論點，你也不能侵佔另一個國家」；尼爾森在另一則聲明表示，格陵蘭擁有自己的民主，樂意與美國在內的其他國家合作，前提是要對格陵蘭展現尊重。

