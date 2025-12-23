動物福利優先！英國禁「活煮」龍蝦、螃蟹 業者反彈

英國將禁止把活體龍蝦等海鮮，直接放入沸水中烹煮。（法新社）

英國執政黨所推動的動物福利整頓措施下，不論是餐廳裡的廚師，或者是在自家的廚房內，都將被禁止以傳統的方式，把龍蝦與螃蟹活活丟進滾水中煮熟。

英媒《每日郵報》報導，英國政府所公布的1項新政策指出，將甲殼類動物直接丟入滾燙的熱水中煮熟，是不被接受的殺害方式。而這項禁令不僅限於有大螯的甲殼類，明蝦等十足目動物，或者魷魚與章魚等頭足類軟體動物，也都必須以更人道的方式結束生命。

請繼續往下閱讀...

據報導，這項措施源自英國保守黨政府於2022年所通過的法律，該法條認定上述動物皆為具有感知能力、能感受疼痛與痛苦的生命。然而，這也引發漁民跟餐飲業者的強烈不滿，他們表示此舉恐將增加營運成本，並可能影響活體海鮮的交易。

其他被認可的人道處理方式，包括使用冷凍或電擊等方式，使動物迅速失去意識。這項動物福利策略，也包含禁止「追蹤式狩獵（trail hunting）」，因擔心追蹤式狩獵會被用來掩蓋追逐活狐狸等行為，同時也會加強防範幼犬工廠等，殘酷繁殖行為的相關保護措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法