擊敗中國勁敵! 德國西門子取得越南首條高鐵合約

德國西門子交通集團擊敗中國對手，將協助建設連結河內與下龍灣的越南首條高速鐵路。

德國工業巨頭西門子交通集團（Siemens Mobility），近日成功擊敗深耕東南亞基礎建設多年的中國競爭對手，與越南最大民營集團Vingroup簽署戰略合作協議，將協助建設連結河內與下龍灣的越南首條高速鐵路。德國媒體形容，本案不僅是西門子打入東南亞市場的敲門磚，更具有扭轉地緣政治影響力的戰略意義。

西門子交通集團發布新聞稿指出，已與越南最大民營集團Vingroup旗下的高速鐵路投資發展公司，達成「全面戰略合作夥伴關係架構協議」。西門子交通全球執行長彼得（Michael Peter）17日親自出席簽約儀式，在德國駐越南大使巴爾特（Helga Margarete Barth）的見證下完成簽約，顯示德方對此指標性建案的高度重視。

根據協議，西門子將提供新世代「Velaro Novo」超高速列車，最高時速可達350公里以上，且具備高載客量與節能特性，能耗比前代型號減少約30%，顯著降低營運成本。

此外，西門子也將負責關鍵子系統的整合，包括配備列車自動運轉系統（ATO）的ETCS 2級信號系統、通訊與電氣化系統。由於越南未來規劃連接河內與胡志明市、全長1550公里的南北高鐵網路，總投資額預計高達700億美元（約2.2兆台幣），西門子此次得標，被視為取得未來龐大鐵路市場的先機。

德國最大網路媒體「Table.Briefings」指出，西門子此次在越南市場擊敗來自中國、日本與南韓的強勁對手，成功拿下這份連結首都河內與廣寧省下龍灣、全長121公里的高鐵合約，意義重大，因為越南計畫在未來幾年投資數百億美元建設城市地鐵系統，尤其是建設覆蓋全國的高速鐵路網絡。

中央社報導，消息傳出後引發越南社會熱烈討論，多數網友表達支持政府引進德國技術，而非依賴中國。有網友直言：「德國技術雖貴但物有所值，絕對不會使用依賴中國的技術。」

部分輿論更將矛頭指向領土與海洋主權議題，表示應「遠離那些覬覦並侵犯越南主權的人」。更有評論指出，不僱用中國公司是正確決定，因為民間普遍不希望中國觸碰任何重大的國家建設。

