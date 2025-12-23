美烏邁阿密會談結束 澤倫斯基：多份草案準備完成

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭代表團結束與美國官員的談判之後，包含安全保證等多份文件已「準備完成」。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（23）日表示，在烏克蘭代表團結束與美國官員的談判之後，包含安全保證等多份文件已「準備完成」。

烏克蘭及歐洲代表團週末在邁阿密與美國官員與舉行會談，而美國官員同時也在佛羅里達州與俄羅斯代表進行了單獨會談。

澤倫斯基在接受烏克蘭2名談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）格納托夫（Andrii Hnatov）的彙報之後於X平台發文說：「他們與美國總統川普的特使進行了有效率的合作，已經擬定了幾份草案文件。」

他說：「尤其中包括關於烏克蘭安全保障、重建以及結束這場戰爭的基本框架文件。」

俄羅斯媒體《消息報》（Izvestia）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說法指出，俄羅斯與美國在邁阿密針對烏克蘭衝突所進行的會談，不該被視為突破。

Rustem Umerov and Andrii Hnatov delivered a detailed report following their meetings with the American team. They worked productively with envoys of President Trump, and several draft documents have now been prepared. In particular, these include documents on security guarantees… pic.twitter.com/hN0TmUwrRx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） December 23, 2025

