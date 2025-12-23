為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美烏邁阿密會談結束 澤倫斯基：多份草案準備完成

    2025/12/23 21:37 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭代表團結束與美國官員的談判之後，包含安全保證等多份文件已「準備完成」。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（23）日表示，在烏克蘭代表團結束與美國官員的談判之後，包含安全保證等多份文件已「準備完成」。

    烏克蘭及歐洲代表團週末在邁阿密與美國官員與舉行會談，而美國官員同時也在佛羅里達州與俄羅斯代表進行了單獨會談。

    澤倫斯基在接受烏克蘭2名談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）格納托夫（Andrii Hnatov）的彙報之後於X平台發文說：「他們與美國總統川普的特使進行了有效率的合作，已經擬定了幾份草案文件。」

    他說：「尤其中包括關於烏克蘭安全保障、重建以及結束這場戰爭的基本框架文件。」

    俄羅斯媒體《消息報》（Izvestia）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說法指出，俄羅斯與美國在邁阿密針對烏克蘭衝突所進行的會談，不該被視為突破。

