為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    孟加拉民眾私刑殺害印度教男子 新德里數百人抗議

    2025/12/23 21:07 中央社
    在印度新德里孟加拉高級專員公署附近，數百人在抗議孟加拉國一名印度教工人遭暴徒私刑處死的示威活動中被警方拘留後，高喊口號。據稱，孟加拉印度教工人達斯於12月18日在邁門辛格地區因被指控褻瀆神明而被暴徒私刑處死。（歐新社）

    在印度新德里孟加拉高級專員公署附近，數百人在抗議孟加拉國一名印度教工人遭暴徒私刑處死的示威活動中被警方拘留後，高喊口號。據稱，孟加拉印度教工人達斯於12月18日在邁門辛格地區因被指控褻瀆神明而被暴徒私刑處死。（歐新社）

    數百名民眾今天聚集在新德里孟加拉高級專員公署附近，抗議1名印度教男子因涉嫌褻瀆神明在孟加拉遭私刑致死事件，這個案子加劇印度這個以印度教為主國家與以穆斯林為主的鄰國孟加拉之間的緊張關係。

    路透社報導，27歲工廠工人達斯（Dipu Chandra Das）上週在孟加拉米曼辛（Mymensingh）地區遭一群指控他發表貶損先知穆罕默德言論的人圍毆，隨後被縱火焚燒。至少已有10人因涉案被捕。

    這起私刑事件加劇孟加拉和印度關係緊張，此時距離孟加拉舉行國會選舉僅剩數週，兩國也都已暫停簽證服務。自從孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）去年因致命抗議逃往新德里以來，兩國關係持續緊繃。

    根據電視畫面，今天的示威行動由印度教團體發起，抗議者試圖衝破設於高級專員公署附近的路障時與警方發生衝突。

    除了新德里，其他地區如查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）地區也有類似示威發生。

    孟加拉表示，今天已召見印度駐孟加拉大使，就上週在其駐新德里使館附近發生的類似抗議活動，以及其他外交使館外的「暴力示威」表達關切，並呼籲印度調查相關事件。

    印度外交部21日表示，新德里那場示威約有「20至25名年輕人」參與，警方在數分鐘內驅散，並強調印度「致力於確保外國使館的安全」。

    數百名民眾今天聚集在新德里孟加拉高級專員公署附近，抗議1名印度教男子因涉嫌褻瀆神明在孟加拉遭私刑致死事件。（歐新社）

    數百名民眾今天聚集在新德里孟加拉高級專員公署附近，抗議1名印度教男子因涉嫌褻瀆神明在孟加拉遭私刑致死事件。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播