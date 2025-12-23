倫敦靜坐聲援「巴勒斯坦行動」 瑞典環保少女被警方逮捕

瑞典「環保少女」格蕾塔。（法新社）

瑞典「環保少女」格蕾塔（Greta Thunberg）今（23日）在倫敦參加聲援「巴勒斯坦行動（Palestine Action）」的示威活動時，被警方當場逮捕。

英媒《每日郵報》今（23日）報導，格蕾塔在倫敦1家保險公司的總部外，手舉寫著「我支持巴勒斯坦行動囚犯，我反對種族滅絕」的標語牌。事後，可見員警將該標語牌拿走，並要求格蕾塔站起來。

據報導，這個「聲援巴勒斯坦囚犯（Prisoners for Palestine）」的抗議團體表示，他們將目標鎖定在Aspen保險公司，是因為該公司替與以色列有關聯的國防企業埃爾比特系統公司（Elbit Systems）提供服務。在警方到場並進行逮捕前，有2名行動者朝著建築物正面潑灑紅色油漆。

在「聲援巴勒斯坦囚犯」行動之際，有8名先前參與「巴勒斯坦行動」的抗議者，在候審的羈押期間，展開無期限的絕食抗議。在絕食抗議近2個月後，其中3人已停止絕食；1人間歇性進食，仍有4人據稱還持續參與絕食，且自11月2日絕食抗議開始以來，已有7名囚犯被送往醫院。

其中1名29歲的抗議者霍查（Teuta Hoxha）的家人警告，她可能在數日內有生命危險，霍查因涉嫌參與對埃爾比特工廠的攻擊而被逮捕。英國政府已於7月，將「巴勒斯坦行動」列為恐怖組織，原因是該團體成員破壞英國皇家空軍（RAF）的飛機，並有數百名支持者因此遭到逮捕。

警察逮捕格蕾塔。（法新社）

