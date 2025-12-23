福井除役核反應爐驚傳「放射性水外洩」 緊急調查確認無人受害

日本福井縣敦賀核電廠的新型轉換爐原型反應爐「普賢」。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）

位於日本福井縣敦賀核電廠的新型轉換爐原型反應爐「普賢」（ふげん、Fugen），在今（23）日驚傳有含放射性物質「氚」的水外洩，相關單位緊急進行調查，確認現場沒有員工遭受輻射暴露，也並未對設施周邊地區造成影響。

綜合日媒報導，日本原子力規制委員會表示，根據福井縣原子力安全對策課調查報告，正在進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，在日本當地時間今日晚間6點（台灣時間下午5點）左右，1名員工在輔助建築物拆除時，發現有約20毫升氚含量超標的水從管線外洩，導致場內氚濃度升高。

調查顯示，現場3名員工發現監測數據異常，立即離開現場，並未受到輻射暴露；另外，「普賢」除役作業進行期間會排放廢氣，目前已密封現場避免有害物質外洩。日本原子力規制委員會強調，這起事件並未對周圍環境造成影響。

