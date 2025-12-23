為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客

    2025/12/23 20:18 中央社
    朝鮮領導人金正恩（右）及其女兒金朱愛（左）正在視察位於兩江道三池旅遊區的密龍酒店，該酒店近期竣工。 （法新社）

    朝鮮領導人金正恩（右）及其女兒金朱愛（左）正在視察位於兩江道三池旅遊區的密龍酒店，該酒店近期竣工。 （法新社）

    北韓官媒今天報導，國家領導人金正恩與女兒金朱愛日前為新落成的山區豪華度假村揭幕，園區內設有燒烤餐廳和熱水浴池等舒適的休閒空間；專家認為這些新設施旨在吸引外國遊客造訪。

    北韓中央通信社（KCNA）報導，坐落北韓北部山區三池淵郡的新設施是「充滿吸引力的山區觀光度假村及休閒場所」。

    根據北韓中央通信社，金正恩參觀了「飯店房間、舒適的休閒場所以及商業和公共餐飲設施」，而其刊出的照片顯示，被外界視為潛在接班人的金朱愛也陪同在側。

    據報，金正恩稱讚這座度假村是展現「我國人民理想不斷提升以及我國發展潛力的有力證明」。

    法新社報導，分析人士認為這些新設施很可能是為了招攬外國觀光客。

    南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，大規模團客可能很快就會經中國邊境來到此地，5座新近落成的飯店可作為主要住宿設施提供服務。

    自疫情爆發以來，北韓去年首度重新開放俄羅斯旅客入境，西方旅遊團今年2月也一度重返北韓，但目前尚無中國遊客回鍋的消息。

    金正恩的執政黨北韓勞動黨預計明年初召開睽違5年的全國代表大會，屆時決策者將討論北韓未來5年的經濟計畫。

