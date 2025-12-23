印度醫生失控痛毆病患！只因他「提1要求」 影片全網瘋傳

印度北部1名醫生被控對病人實施攻擊。（擷取自X平台@IndiaToday）

網路近期流傳1段影片，印度有1名男醫生對1名有呼吸困難的病人暴力相向，只因為這名病人要求醫師對他「客氣一點」。

英媒《每日郵報》報導，昨（22日）印度北部西姆拉（Shimla）的英迪拉·甘地醫學院（Indira Gandhi Medical College）有名男醫生被指控在工作時，與病患發生爭執並進行肢體攻擊。

請繼續往下閱讀...

據報導。受害的病患潘瓦爾（Arjun Panwar）當時是前往醫院接受健康檢查，但因為出現呼吸困難的症狀，所以躺在另1間病房的病床上休息。潘瓦爾表示，醫生一開始在他毫無挑釁的情況下，就用粗魯的語氣對他說話。不過，就在潘瓦爾對此行為提出抱怨後，雙方就爆發了爭執，醫生隨後開始毆打他。

潘瓦爾解釋，他在做完支氣管鏡檢查後，意外開始呼吸困難，「當我要求給氧氣時，醫生卻質疑我是否有住院資格。我請求他以尊重的方式與我說話，但他卻變得充滿敵意。」所以潘瓦爾就質疑醫生，是否也都用這種的方式跟家人說話，但醫生卻以涉及「私人問題」，開始毆打潘瓦爾。

這段影片很快就在網路上引發熱議，可以看到該名醫生多次揮拳攻擊潘瓦爾，而潘瓦爾則試圖保護自己。事後，大批群眾也聚集在醫院，要求涉事的醫生出面回應。目前醫院管理層已成立調查委員會，並對該名醫生報警提告。

Viral shocker from Shimla’s IGMC: A doctor allegedly assaults patient Arjun Pawar after an endoscopy. The video has sparked outrage and raised serious questions about safety and accountability in government hospitals. #ShimlaHospital #ViralVideo #PatientSafety #IndiaTodaySocial pic.twitter.com/iWGKAuRbZq — IndiaToday （@IndiaToday） December 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法