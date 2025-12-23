為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    艾普斯坦案第二波解密！驚見大量川普紀錄 檔案突遭下架

    2025/12/23 18:06 編譯陳成良／綜合報導
    美國眾議院監督委員會12日釋出的照片顯示，川普（左）與已故淫魔富豪艾普斯坦（中）過去互動密切。最新解密檔案揭露，川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數遠多於預期，甚至曾有僅三人同行的飛行紀錄。（路透）

    美國眾議院監督委員會12日釋出的照片顯示，川普（左）與已故淫魔富豪艾普斯坦（中）過去互動密切。最新解密檔案揭露，川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數遠多於預期，甚至曾有僅三人同行的飛行紀錄。（路透）

    美國司法部針對已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的解密行動進入第二階段，與19日首批檔案聚焦前總統柯林頓不同，週一（22日）釋出的數千份文件中，包含大量關於現任總統川普的紀錄。然而，這批文件在司法部網站上線數小時後，卻不明原因遭到下架，引發外界揣測。

    據《華盛頓郵報》報導，這批短暫曝光的文件顯示，聯邦調查局（FBI）曾接獲多起關於川普在2000年代初期參與艾普斯坦派對的線報。更關鍵的是，一份紐約聯邦助理檢察官於2020年1月撰寫的內部郵件指出，根據飛行紀錄，川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數「比先前報導或我們所知的更多」。檢察官註記，川普在1993年至1996年間至少搭機8次，其中一次飛行名單上僅有川普、艾普斯坦與一名20歲女子。

    此外，文件也揭露政府在調查艾普斯坦共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）性販運案時，曾於2021年向川普的「海湖莊園」（Mar-a-Lago）發出傳票，要求提供特定僱傭紀錄。不過，目前文件中並無證據顯示川普涉及艾普斯坦的犯罪活動。

    獄中曾與川普鐵粉同房 鎖定安德魯王子

    這批檔案還披露了艾普斯坦在獄中的最後時光。監獄官員之間的通信顯示，在艾普斯坦2019年自殺身亡前兩週，獄方曾討論將其安置在特殊牢房，甚至計畫讓他與薩約克（Cesar Sayoc）同住。薩約克是川普的狂熱支持者，因寄送爆裂物給民主黨人士而被判刑20年。

    文件另包含一份長達22頁的備忘錄，顯示美國司法部曾尋求英國當局協助，以面談代號為「關鍵證人PA」的人士，即英國安德魯王子（Prince Andrew）。該備忘錄詳列了針對安德魯王子的調查發現，並尋求其自願接受訊問。

    針對檔案中提及川普的次數激增，以及為何文件隨後被移除，白宮與司法部均未立即回應。川普22日在海湖莊園面對記者提問時顯得不耐，他重申自己早已將艾普斯坦趕出俱樂部，並指控這一切都是為了轉移對共和黨成就的焦點。他說：「我們正在建造世界上最大的船艦，你們卻問我關於艾普斯坦的事？」對於前總統柯林頓的照片在首批檔案中曝光，川普則罕見表達同情，稱這是一件「糟糕的事」。

