    根本日版梁文傑！記者批高市致日中緊張 小野田一句話嗆爆

    2025/12/23 17:59 即時新聞／綜合報導
    經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（彭博）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，日中關係持續緊張。在今日例行內閣會議後的例行記者會上，有記者詢問，是否要請高市節制發言？經濟安全保障擔當大臣小野田紀美直接回應：「完全沒有這種想法。」對於記者追問，小野田直接回答：「明確地表達我國自己的立場是非常重要的，我們不應該去看他國的臉色！」相關影片被轉至台灣後，不少網友直呼「帥氣」，更稱她回答的模式，簡直像極我陸委會副主委梁文傑。

    今日例行記者會中，一名自由記者提問指出，現在中日關係惡化程度恐怕是前所未有，國家利益受損、入境遊客變少，甚至熊貓都被收走了，他詢問小野田紀美，如何看待這樣的經濟損失？另外，是否認為高市早苗的發言應該節制？對此，小野田紀美直接回應：「完全沒有這種想法。」

    面對該名記者追問，難道沒有想要改善關係的決心嗎？難道對於至今為止那些「火上加油」式的發言，完全沒有想過要克制或反省嗎？小野田紀美對此正色回應：「我認為，作為一個國家，明確地表達我國自己的立場是非常重要的。我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地述說自己的主張，我認為今後也應該繼續堅持這樣做。」

    該名記者隨後諷刺：「我明白了，所以我理解您的立場就是出現經濟損失也無所謂，謝謝。」而小野田紀美則是表情嚴肅，並且沒有再回應他，主持人則在確認現場沒有人要提問後，宣布記者會結束。

    該片段被轉至粉專「Mr.柯學先生」後引發熱議，網友紛紛表示：「比男人更有氣勢」、「就只能說，霸氣」、「日本也有親中媒體、爛記者」、「太帥了！」、「高市的團隊戰力爆表」，也有網友直呼她根本就是日版梁文傑。

