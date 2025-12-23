美破天荒一口氣撤29位駐外大使！前外交官憂：送給中國的大禮

美國總統川普。（路透）

美國政府將撤換近30名外交官，這些外交官皆擔任大使及其他大使館高級職位。外界認為，此舉是為了讓完全支持總統川普「美國優先」政策的人員接任。美國外交協會（AFSA）前主席魯賓（Eric Rubin）表示，這種事情美國外交部門101年來歷史中存未發生過，他指出，「這是對受到影響國家的嚴重侮辱，更是送給中國的一份大禮。」

綜合外媒報導，2位美國國務院官員表示，至少29個國家的大使已被通知，他們的任期將於明年1月結束。這些大使都是在拜登政府時期上任的，川普第二任期初期1次主要針對政治任命人員的清洗中「倖存」下來。但他們近日開始收到美國官員的通知稱，他們即將離任。

請繼續往下閱讀...

根據《CNN》報導，魯賓表示，在美國外交部門101年的歷史中，這種情況從未發生過。他指出，這些大使的任期由總統決定。但每一位總統都讓大多數事務官留任，直到繼任者獲得參議院確認為止。

魯賓指出，美國現在面臨超過半數駐外使館將沒有確認的大使。他稱這對受影響的國家是「嚴重的侮辱」，對中國則是「一份大禮」。他強調：「被解職的大使大多只能選擇退休，這意味著國務院將失去大量最資深、最有經驗且成就卓著的專業人才。這對我們的外交、國家安全以及在全球的影響力都是不利的。」

大使的任期由總統決定，但通常任期為3到4年。美國官員指出，受此次人事變動影響的人員不會失去外交職務，但若他們願意，可以返回美國接受其他任命。不過報導指出，儘管這些職業大使並非被直接開除，但他們尋找新職務的時間窗口非常有限，否則依據外交體系規則，他們將被迫退休。

美國外交協會（AFSA）前主席魯賓（Eric Rubin）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法