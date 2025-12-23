澳洲海灘槍擊案嫌犯 因官僚失誤延遲獲得槍枝許可證而非遭懷疑

澳洲新南威爾斯州州長柯民思表示，邦代海灘槍擊案中1名槍手的槍支許可證申請被長時間延誤，是因為官僚機構的失誤。（美聯社）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）今（23）日表示，槍擊案中1名槍手的槍支許可證申請被長時間延誤，是因為官僚機構的失誤，而非他的身分引起了懷疑。

根據《美聯社》報導，槍手之一的納維德（Naveed Akram）面臨謀殺15人的指控。他的父親阿克拉姆（Sajid Akram）是另1名槍手，在犯案現場遭擊斃。針對阿克拉姆合法擁有6支步槍和獵槍，人們抱持質疑。

柯民思23日表示，阿克拉姆2000年申請州政府頒發的槍支持有許可證，並在3年後獲得批准。而在通常情況下，審批過程只需要6到10週。

柯民思告訴記者，「我們掌握的最新資訊是，槍支許可證的審批流程存在的嚴重官僚主義問題導致延誤，而非父親構成的具體威脅。」

當記者詢問，阿克拉姆曾於2019年因其與極端主義的聯繫而受到澳洲安全情報組織的調查，怎麼還被允許擁有槍支時，柯民思坦承自己不知道。

柯民思說，「我不知道。我願意付出一切回到1周前、1個月前、2年前，以確保這種事沒有發生。我們需要確保採取措施，防止此類事件再次發生。」

另外，新南威爾斯州議會近日被要求通過槍枝管制相關法律。柯民思強調，這些法律將使該州擁有澳洲最嚴格的槍支法律。

根據擬議的新法律，申請槍支許可證的條件之一是必需擁有澳洲公民身分，代表持有澳洲永久居民簽證的印度公民阿克拉姆被排除在外。

擬議的新法律也規定休閒射擊愛好者最多可擁有4支槍，農民和體育射擊愛好者最多可擁有10支槍。目前新南威爾斯州對槍支數量還沒有限制，有1人名下登記了298支槍。

