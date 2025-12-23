湄公河觀光船觸礁沈沒 倖存遊客控：船上147人僅有15件救生衣

湄公河一艘載有147人的觀光渡輪，從會曬前往龍坡邦途中，因觸礁沈沒，示意圖。（法新社）

寮國著名的湄公河旅遊航線驚傳沉船事故！一艘載有147人的觀光渡輪，從會曬（Huay Xay）前往龍坡邦（Luang Prabang）途中，因觸礁沈沒。倖存者控訴，整艘船竟只有15件救生衣，且在救援船靠近時因人群驚慌移動，導致船體加速翻覆，讓這趟旅程瞬間變成生死浩劫。

綜合外媒報導，這艘滿載歐洲背包客的渡輪於上週四（18日）發生觸礁意外，短短幾分鐘內船艙便迅速進水。倖存乘客安東寧（Anthonin）心有餘悸地表示，當時船上共有147人（118名遊客與29名當地人），但全船竟僅配備15件救生衣，船員面對突發狀況更是毫無經驗，現場毫無緊急引導與疏散機制。

27歲的英國遊客庫克（Bradley Cook）揭露了下沉瞬間的驚悚細節。他指出，當第一艘較大的救援船靠近時，乘客為了求生，集體湧向船身的同一側，這舉動導致原本就傾斜的重心徹底崩潰，水流頃刻間灌滿船艙，加速渡輪翻覆。大批遊客被迫跳入急流或攀爬至船頂，混亂中，1名當地母親與其1歲幼兒遭水流沖走，隨後在下游被發現已不幸罹難。

事發的湄公河航線全長約300公里，是背包客熱門的「必訪行程」，每年吸引數萬名旅客往返。庫克感嘆，雖然龍坡邦的風景迷人、居民友善，但這起意外已在他心中留下深刻創傷，他現在只想盡快離開這裡。目前各國倖存遊客正尋求保險索賠，而寮國當局也啟動調查這起「致命觸礁」究竟是意外還是人為疏失。

