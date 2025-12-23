習近平晉升東部、中部戰區司令 港媒:穩住攻台與護京兵符

習近平22日以中共軍委會主席身分主持將官晉升典禮，並向新晉升上將的東部戰區司令員楊志斌（後排左）、中部戰區司令員韓勝延（後排右）頒發命令狀。（擷取自中國央視新聞）

中國國家主席、中央軍委主席習近平22日在北京主持晉升上將儀式，親自向新任東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延頒發命令狀。港媒分析，隨著這兩個分別負責「對台作戰」與「保衛京畿」的關鍵職位補齊，顯示習近平對軍隊的整肅行動可能即將告一段落。

據《彭博》報導，此次晉升的兩名上將皆具備空軍背景。62歲的楊志斌原任東部戰區副司令員，接替因嚴重違紀違法於10月遭「雙開」（開除黨籍與軍籍）的前司令員林向陽；同齡的韓勝延則原任中部戰區空軍司令員，接替去向不明的前司令員王強。王強自10月中共二十屆四中全會後便未再公開露面，此前甚至缺席了原本應由其擔任總指揮的9月北京大閱兵。

清洗22名上將創紀錄 港媒：整肅行動近尾聲

香港《南華早報》指出，東部戰區總部位於南京，戰略方向直指台灣海峽與東海，是解放軍最敏感的戰區；中部戰區則負責首都北京及周邊省份防務，堪稱「天子腳下」的御林軍。習近平選擇在此時將這兩大戰區的主官補齊並晉升上將，釋放出軍權重整已大致完成的訊號。

這波被視為自毛澤東逝世以來最大規模的軍方整肅，範圍從個別軍種擴散至整個國防體系。據《BBC》統計，自習近平2012年上台以來，已有高達22名上將被開除黨籍或軍籍，對比鄧小平、江澤民與胡錦濤時代幾乎無上將被處理，習的整肅力度史無前例。外界認為，此舉源於美方情報顯示解放軍內部貪腐嚴重，特別是掌管核武的火箭軍，恐削弱習近平的軍事現代化與攻台能力。

空軍背景受重用 掌管「天子腳下」與攻台前線

值得注意的是，此次上位的兩名將領均出身空軍，顯示在陸軍與火箭軍頻爆貪腐醜聞後，相對「乾淨」的空軍系統受到重用。韓勝延曾在9月閱兵時代替缺席的王強站上指揮台，當時便已顯露接班跡象；楊志斌則長期在東部戰區歷練，熟悉對台作戰事務。隨著關鍵指揮鏈底定，習近平對解放軍的掌控力料將進一步鞏固。

