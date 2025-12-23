吉隆坡機場再現航站情緣翻版？大馬警方澄清「中國女子」真實身分

馬來西亞吉一名女子疑似長時間住在機場，近期與其他旅客發生口角。（本報合成，擷取自TikTok）

繼2018年曾出現敘利亞男子滯留馬來西亞吉隆坡國際機場近7個月，宛如電影《航站情緣》真實上演後，近日網路又流傳一名「中國女子」疑似在吉隆坡機場居住長達1年的影片。對此，大馬警方出面澄清，該名女子實為馬來西亞籍，並持有精神疾病相關證明，目前仍在進一步調查其滯留原因。

近期社群平台流傳多段影片，畫面中一名女子疑似長期待在吉隆坡國際機場第一航廈，休息區座位旁堆滿個人物品，行李推車上也放置多件行李。其中一段影片顯示，她疑似因不滿孩童在候機區嬉戲而情緒失控，當場大發雷霆，並與其他旅客發生口角，現場一度需要旁人出面安撫。另有畫面拍到她獨自坐在候機區，低頭滑手機，周圍散落著大量隨身物品。

對此，吉隆坡國際機場警區副主任阿爾巴尼警監表示，警方已於18日在機場將該名女子帶回調查，並證實她並非網傳的中國籍人士，而是馬來西亞本地人。警方同時在她身上發現精神科病歷相關文件，已將她送往當地醫院進一步評估與安置。

至於該名女子為何長時間滯留在吉隆坡國際機場，以及實際停留多久，警方指出仍需進一步釐清，相關情況仍在調查中。

A woman believed to be from China has drawn widespread attention on social media after a video alleged that she had been living at the Kuala Lumpur International Airport （KLIA） for about a year.



The video, shared by a user, features a voiceover claiming that the woman had been… pic.twitter.com/sQgc6bxB5d — Malay Mail （@malaymail） December 23, 2025

