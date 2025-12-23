為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美航砍基本艙「這福利」 老客戶炸鍋：在幫對手推銷

    2025/12/23 16:30 即時新聞／綜合報導
    美國航空，示意圖。（法新社）

    美國航空，示意圖。（法新社）

    美國航空（American Airlines）近日宣布調整其忠誠計畫「AAdvantage」的規則，針對購買最便宜票價「基本經濟艙」的旅客，不再發放獎勵哩程與點數。此舉引發大批長期擁護者的不滿，認為航空公司的「背叛」正迫使忠實客戶轉向其他航空公司。

    綜合外媒報導，美國航空官網公告，這項新政策已於12月17日正式生效。過去加入AAdvantage計畫的會員，即便是購買基本經濟艙，每消費1美元仍可獲得2英里的哩程與忠誠點數；但在新制施行後，旅客若想累積哩程以換取機票或提升會員等級，必須購買價格更高的標準經濟艙或商務艙位，基本經濟艙將無法獲得任何點數回饋。

    消息一出，社群平台上隨即湧現大量抗議聲浪。一名長期支持的美航旅客痛批，今年的服務品質本就下滑，這次改動更是「壓倒駱駝的最後一根稻草」，揚言將把未來的商務旅行轉向聯合航空。更有資深金卡會員感嘆，過去即便因外派工作減少仍努力維持等級，但如今美航毫不重視客戶忠誠度，轉投達美航空可能是更好的選擇。

    面對輿論反彈，美國航空在聲明中表示，這是為了在市場競爭中保持產品優勢，而做的例行評估；官方強調，基本經濟艙仍保留免費隨身行李、點心與機上娛樂。事實上，航空業正吹起一股「福利分級化」風潮，如達美航空早已不對基本經濟艙發放點數；聯合航空則限制手提行李重量，航空公司正變相迫使消費者加價升級，以享有過往的福利。

