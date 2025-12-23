川普自誇「威脅成功」！揚言課25％關稅 逼馬克宏調漲法國藥價

美國總統川普稱，他已說服法國總統馬克宏接受他提出的提高藥品價格要求。（彭博）

美國總統川普22日稱，他已說服法國總統馬克宏接受他提出的提高藥品價格要求，以推動降低美國民眾的藥品成本。川普直言，他是透過威脅對法國商品加徵高額關稅，才迫使這位歐洲領袖低頭，其目的是為了降低美國民眾的藥費負擔。

根據《法新社》報導，川普日在佛州海湖莊園表示，他告訴馬克宏必需提高藥品價格。當馬克宏回應「不，我們不會那樣做。」川普堅持說「你必需這麼做」。

川普聲稱，馬克宏之後繼續拒絕，但他堅定告訴馬克宏「你必需這樣做，百分之百。請現在就接受吧。你必需百分之百這樣做。」

川普說，當他向馬克宏表示「如果你不這麼做，我將對所有法國出口到美國的商品徵收25%的關稅」，馬克宏回應「我明白了」並做出了讓步。

川普長期主張，歐洲國家透過政府管制壓低藥價，導致美國消費者必須支付更高昂的費用來補貼全球製藥產業的研發成本。因此他多次呼籲歐洲應調漲藥價，認為這有助於壓低美國國內的藥品成本。

今年夏天，華府才剛與歐盟達成一項關稅協議，對多數歐洲輸美產品設定了15%的稅率。然而，針對川普此次聲稱馬克宏已同意漲價一事，《法新社》指出，自今年夏天以來，法國方面並未發布任何關於調整藥價的總統公告或決策，川普的說法目前尚未獲得法方證實。

