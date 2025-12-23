駭人！日本東京4屍詭案 死者名下租屋處驚見第5具屍體

日本東京都西東京市發生4屍命案，在練馬區以死者名義租賃的房屋內又找到1具男屍。東京警視廳警車示意圖。（歐新社）

恐怖！日本東京都西東京市一處民宅，19日有1名36歲女子和3個兒子陳屍屋內，警方暫時判斷是「謀殺-輕生案」，亦即其中1人殺害3人後走上絕路。不過，警方22日在練馬區搜索以女子名義租賃的房屋時，赫見第5具遺體，讓全案更加撲朔迷離。

據《產經新聞》報導，西東京市19日的4屍案死者分別為36歲母親、讀高中的16歲長子、讀國中的11歲次子、讀小學的9歲小兒子，父親則是在當天下午5時30分許返家後驚見慘劇慌忙報案，警方在現場找到沾血的斧頭。

另外，警視廳於22日晚間7時15分許，針對以女性死者名義租賃的東京練馬區民宅搜索，在被膠帶封住的臥室壁櫥內找到1具20多歲男性遺體，其腹部等處有10多道刀傷，從腐爛情況推斷已死亡數日。

據了解，這處出租屋是在今年3月簽完租約，20多歲男死者從那之後就開始入住，他和西東京市的36歲女死者應該相識，至於雙方之間是什麼關係、他和4屍案有何聯繫還有待警方釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

