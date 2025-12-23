亞馬遜抓到了！封殺1800名北韓IT工 揭穿「筆電農場」滲透

美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）證實，已阻擋超過1800名北韓IT人員利用「筆電農場」偽裝身分應徵遠端工作，意圖賺取外匯資助平壤核武計畫。圖為亞馬遜公司大樓外觀。（法新社資料照）

北韓為規避國際制裁並賺取外匯發展核武，派遣大量IT人員偽裝身分向全球企業求職。美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）證實，該公司已攔截超過1800名試圖應徵遠端職位的北韓人員，並揭露這些人利用設在美國境內的「筆電農場」（laptop farms）進行掩護，顯示北韓滲透西方科技產業的力道正大幅增強。

據《法新社》報導，亞馬遜資深安全官史密斯（Stephen Schmidt）在領英（LinkedIn）發文指出，北韓工人正試圖在全球、特別是美國企業獲取遠端IT工作。過去1年來，來自北韓的求職申請量激增近3分之1。史密斯警告，這並非僅針對亞馬遜的個案，而是「可能正在整個產業大規模發生」。

請繼續往下閱讀...

偽造履歷與「筆電農場」 申請量暴增

北韓人員的手法相當狡猾，他們通常利用所謂的「筆電農場」，也就是即放置在美國境內、但由身處海外的北韓人遠端操控的電腦，來偽造其所在地點。史密斯指出，這些求職者常露出馬腳，例如電話號碼格式錯誤或學歷造假。

事實上，美國執法單位早已盯上此類犯罪。今年7月，一名亞利桑那州女子因經營「筆電農場」遭判刑8年。她協助北韓IT人員取得超過300家美國企業的遠端工作，為自己與北韓政權創造了超過1700萬美元（約新台幣5.36億元）的收入。南韓情報機構去年也曾示警，北韓特工利用LinkedIn假冒招聘人員，接觸南韓國防企業員工以竊取技術。

賺外匯養核武 3年竊取946億

南韓統一研究院分析師洪敏（Hong Min，音譯）指出，北韓正積極培訓網路人員滲透全球關鍵據點，針對亞馬遜這類企業，其動機主要是經濟層面，極可能是為了竊取金融資產。

根據美國軍方報告，北韓的網路戰計畫可追溯至1990年代中期，目前已發展成擁有6000名成員、代號「121局」的網軍部隊。華府11月才剛宣布制裁8名涉嫌資助核武計畫的「國家級駭客」。美國財政部指控，北韓網軍在過去3年內已竊取超過30億美元（約新台幣946.5億元），主要來源為加密貨幣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法