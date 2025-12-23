影片曝光！美軍殺紅眼再炸沉「運毒船」 3個月29次空襲已釀105死

美軍公布最新攻擊畫面，鎖定一艘行駛於東太平洋的疑似運毒「低輪廓船隻」（圖中十字準星處）。該船隨後遭擊毀，造成1人死亡；自9月以來，美軍已執行29次類似打擊，累計造成105人喪生。（擷取自美國南方司令部網站）

美國川普政府在加勒比海與東太平洋的軍事掃毒行動持續升級，且手段愈發強硬。美軍22日宣布在東太平洋發動最新一波空襲，擊毀一艘疑似運毒船隻並造成1人死亡。據統計，自今年9月初行動展開以來，美軍已執行至少29次類似打擊，累計造成105人喪生，引發國會議員與人權團體強烈質疑此舉形同「法外處決」。

據《美聯社》報導，美國南方司令部（U.S. Southern Command）在社群媒體發布聲明，指情報確認該艘「低輪廓船隻」（low-profile vessel）行駛於已知的販毒航線並從事販毒活動。然而，軍方並未提供任何實質證據佐證該船確實載有毒品。

請繼續往下閱讀...

根據軍方釋出的影片可見，該船隻在遭受第一波攻擊後濺起巨大水花，第二波攻擊後船尾隨即起火燃燒，最終畫面可見船隻在海上漂流，旁邊伴隨著大片火光。與先前幾次直接炸得粉碎、疑似遭到飛彈攻擊的畫面相比，此次攻擊手段似乎略有不同。

川普政府堅稱，這些行動旨在切斷毒品流入美國，並對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）施加極限壓力。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示，美軍正與販毒集團處於「武裝衝突」狀態。

川普宣戰販毒集團 航艦進駐施壓馬杜羅

回顧這場軍事行動的時間軸，美軍自9月起在該區域部署了包括F-35戰機、核動力潛艦以及最新穎的「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）在內的龐大兵力，規模堪稱數十年來之最。

然而，隨著死亡人數攀升，爭議也隨之擴大。不僅聯合國人權事務高級專員曾呼籲調查，美國民主黨籍參議員里德（Jack Reed）也痛批美軍無權在未經審判的情況下獵殺嫌疑犯。部分遇襲船隻的倖存者甚至在落海求生時遭到補槍擊斃，引發眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）強烈譴責。

儘管如此，共和黨主導的參議院仍否決了限制總統戰爭權力的提案，給予川普政府繼續執行軍事打擊的空間。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command （@Southcom） December 23, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法