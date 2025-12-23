該遮的不遮！艾普斯坦受害者驚見「名字全曝光」 接騷擾電話崩潰

美國司法部釋出的艾普斯坦案解密文件雖可見大面積塗黑（如圖），卻爆出嚴重疏失。一名受害者驚恐發現自己的真實姓名竟「未被遮蔽」直接曝光，導致她接到騷擾電話，痛批司法部保護不力。（法新社）

美國司法部19日釋出富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案解密檔案，先前才因「關鍵名單大面積塗黑」遭轟是在保護權貴，如今又爆出更離譜的疏失。一名長期以化名「無名氏」（Jane Doe）示人的受害者驚恐發現，她的真實姓名竟多次出現在公開文件中「未被塗黑」，導致她開始接到騷擾電話，讓她感到極度羞憤與恐懼。

據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，這名受害者曾在2009年目睹並遭受艾普斯坦的性虐待，同年向聯邦調查局（FBI）報案。然而，她在檢視司法部釋出的檔案時，赫然發現自己的名字在多處直接曝光。儘管她上週末緊急聯繫司法部要求修正，但截至22日下午，她的名字仍可在多份文件中被看到。

「我感到羞憤至極（mortified），」這名受害者接受《CNN》訪問時表示，自從檔案公開後，她已接到多通不明騷擾電話。她痛批司法部連最基本的保護受害者都做不到，這讓她對司法體系徹底失去信心，「我擔心的不只是我自己，還有那些此刻正打電話向FBI求助的小女孩。如果我也得經歷這一切，我真的無話可說，這讓我心碎，恐懼直透骨髓。」

該遮不遮、不該遮全黑 受害者團體控違法

除了個別受害者的遭遇，包括已故的美籍澳洲女權活動家朱弗里（Virginia Giuffre）家屬在內的十多名受害者，22日發表聯合聲明，強烈譴責司法部的處理方式。聲明指出，檔案中出現「異常且極端的塗黑」卻無解釋，導致受害者難以查找與自身相關的資料；與此同時，部分受害者的身分卻未被遮蔽，造成「真實且立即的傷害」。受害者麥可斯（Jess Michaels）直言，司法部的作法是「透明度的反面」，根本是公然違反總統簽署的法律。

對此，司法部發言人僅重申正努力透過塗黑保護受害者，並鼓勵受害者主動聯繫。加州民主黨聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）則在社群媒體X上痛批，司法部必須停止保護那些未被起訴的權勢男性，並要求釋出更多關鍵證據，包括FBI證人訪談紀錄與艾普斯坦的電郵。

