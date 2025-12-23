聲稱中俄船隻都在沿海 川普：我們必須得到格陵蘭島

持續對於併吞格陵蘭島表達興趣的美國總統川普再度表態，他向媒體宣布「我們必須得到格陵蘭島」。（法新社）

持續對於併吞格陵蘭島表達興趣的美國總統川普再度表態，他向媒體宣布「我們必須得到格陵蘭島」，強調這是為了國家安全考量，此番言論又一次激怒丹麥政府，哥本哈根方面表示將致電美國大使要求「解釋」。

綜合外媒報導，美國總統川普針對併吞格陵蘭島又一次發表強硬言論，他22日在佛州海湖莊園向媒體表示，「我們需要格陵蘭島是為了國家安全，而不是為了礦產資源。如果你看看格陵蘭島，看看海岸線，到處都是俄羅斯和中國的船隻」，川普強調：「我們必須得到它。（We have to have it）」

川普21日任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，他表示是蘭德瑞主動打電話發起的，蘭德瑞在電話中還提醒他關於19世紀初美國從法國購買路易斯安那領地的歷史。

此舉引起丹麥政府不滿。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說，外交部將召見美國大使，要求美國給出解釋。格陵蘭首相表示，該島必須決定自己的未來，其領土完整必須受到尊重。

