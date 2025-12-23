為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聲稱中俄船隻都在沿海 川普：我們必須得到格陵蘭島

    2025/12/23 13:36 即時新聞／綜合報導
    持續對於併吞格陵蘭島表達興趣的美國總統川普再度表態，他向媒體宣布「我們必須得到格陵蘭島」。（法新社）

    持續對於併吞格陵蘭島表達興趣的美國總統川普再度表態，他向媒體宣布「我們必須得到格陵蘭島」。（法新社）

    持續對於併吞格陵蘭島表達興趣的美國總統川普再度表態，他向媒體宣布「我們必須得到格陵蘭島」，強調這是為了國家安全考量，此番言論又一次激怒丹麥政府，哥本哈根方面表示將致電美國大使要求「解釋」。

    綜合外媒報導，美國總統川普針對併吞格陵蘭島又一次發表強硬言論，他22日在佛州海湖莊園向媒體表示，「我們需要格陵蘭島是為了國家安全，而不是為了礦產資源。如果你看看格陵蘭島，看看海岸線，到處都是俄羅斯和中國的船隻」，川普強調：「我們必須得到它。（We have to have it）」

    川普21日任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，他表示是蘭德瑞主動打電話發起的，蘭德瑞在電話中還提醒他關於19世紀初美國從法國購買路易斯安那領地的歷史。

    此舉引起丹麥政府不滿。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說，外交部將召見美國大使，要求美國給出解釋。格陵蘭首相表示，該島必須決定自己的未來，其領土完整必須受到尊重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播