中國持續施壓日本 駐北京人士爆：部分國家對中不信任感增加

中國外交部長王毅。（路透）

中國對日本首相高市早苗「台灣有事論」的答詢內容表示強烈反對，並正向國際社會展開宣傳戰，試圖散布「台灣是中國不可分割領土」言論。日媒指出，預計中國將持續推動此類外交活動，不過，駐北京消息人士指出，中國頻繁採取各種經濟施壓手段，已導致部分國家對中國的不信任感日益增加。

根據《讀賣新聞》報導，中國外交部長王毅近日與德國外長會談時，列舉了《開羅宣言》、《波茨坦公告》等，想強調台灣是中國領土；此外，王毅自 11月19日訪問中亞以來，已直接向包括亞洲、中東、歐洲等至少12國國家的外長提出訴求，表示「願與各國共同維護『一個中國』原則的國際共識」。此舉顯然是為了制衡高市首相的答詢，並擴大對「一個中國」原則的支持。

請繼續往下閱讀...

不過，根據北京市委機關報《北京日報》報導，目前公開跟進中國立場並批評日本的，僅限於北韓、俄羅斯、巴基斯坦與緬甸等國，顯示中國政府宣傳戰的效果目前相對有限。報導引述北京外交消息人士指出，中國頻繁採取「呼籲暫緩赴日旅遊」或「縮減航班」等「經濟脅迫」手段，已導致部分國家對中國的不信任感日益增加。

中國外交部本月22日的記者會上，再度批評高市的發言，並聲稱「日本軍國主義的侵略戰爭是歷史上最黑暗的一頁。希望日本不要重蹈覆轍。」報導認為，此舉除了強調在台灣問題上「不容干預」的立場外，可能也意在喚起曾受第二次世界大戰侵害的亞洲各國之共鳴。

報導指出，王毅依照慣例將在明年初訪問非洲，屆時極可能進一步尋求各國支持其「兩岸統一」的主張，後續是否有國家表示認同，仍需密切注視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法