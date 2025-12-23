為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國助攻？高市早苗上任前3個月支持率逾7成 超越安倍晉三

    2025/12/23 13:07 即時新聞／綜合報導
    高市內閣的支持度達73％，不但是上任3個月以來新高，同時首相上任後前3個月支持率都達7成以上，創史上第3人紀錄。（美聯社）

    高市內閣的支持度達73％，不但是上任3個月以來新高，同時首相上任後前3個月支持率都達7成以上，創史上第3人紀錄。（美聯社）

    日本第一大報《讀賣新聞》最新民調顯示，高市內閣的支持度達73％，不但是上任3個月以來新高，且上任後前3個月支持率都達7成以上，創史上第3人紀錄，連安倍晉三都未曾達到，有觀點指出，高市高支持率的其中一個原因是中國反日的助攻。

    據《中央日報》報導，身為日本史上首位女性首相的高市早苗，在上任後前3個月支持率都維持在70%以上，這是自1978年大平正芳內閣以來，第三個內閣在執政2個月後仍維持70％以上的支持率，此前2次分別是1993年的細川護熙內閣和2001年的小泉純一郎內閣。

    高市早苗的政治導師、已故前首相安倍晉三，在2006年9月首次就任時，民調支持率雖曾達70%，但隨後兩個月為70%（2006年10月）及65%（2006年11月），未能連續3個月維持在70%以上。

    對於高市內閣支持率居高不下的背景，媒體分析認為是受到了日中對立的影響；上月在高市首相「台灣有事」言論引發中國強烈反彈的情況下，兩國關係緊張加劇。在熊貓歸還中國，且中國取消了濱崎步等日本歌手在境內演出，對立更趨激化，但逾半日本民眾肯定高市對中國態度，以及有65%的人認為不需要撤回「台灣有事」言論。

    《讀賣新聞》分析認為高市內閣的經濟政策也支撐了支持率。在該報調查中，對於高市首相積極推動的「負責任的積極財政政策」，有74%的受訪者表示「肯定」，遠高於「不肯定」（16%）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播