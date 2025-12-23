中國助攻？高市早苗上任前3個月支持率逾7成 超越安倍晉三

高市內閣的支持度達73％，不但是上任3個月以來新高，同時首相上任後前3個月支持率都達7成以上，創史上第3人紀錄。（美聯社）

日本第一大報《讀賣新聞》最新民調顯示，高市內閣的支持度達73％，不但是上任3個月以來新高，且上任後前3個月支持率都達7成以上，創史上第3人紀錄，連安倍晉三都未曾達到，有觀點指出，高市高支持率的其中一個原因是中國反日的助攻。

據《中央日報》報導，身為日本史上首位女性首相的高市早苗，在上任後前3個月支持率都維持在70%以上，這是自1978年大平正芳內閣以來，第三個內閣在執政2個月後仍維持70％以上的支持率，此前2次分別是1993年的細川護熙內閣和2001年的小泉純一郎內閣。

高市早苗的政治導師、已故前首相安倍晉三，在2006年9月首次就任時，民調支持率雖曾達70%，但隨後兩個月為70%（2006年10月）及65%（2006年11月），未能連續3個月維持在70%以上。

對於高市內閣支持率居高不下的背景，媒體分析認為是受到了日中對立的影響；上月在高市首相「台灣有事」言論引發中國強烈反彈的情況下，兩國關係緊張加劇。在熊貓歸還中國，且中國取消了濱崎步等日本歌手在境內演出，對立更趨激化，但逾半日本民眾肯定高市對中國態度，以及有65%的人認為不需要撤回「台灣有事」言論。

《讀賣新聞》分析認為高市內閣的經濟政策也支撐了支持率。在該報調查中，對於高市首相積極推動的「負責任的積極財政政策」，有74%的受訪者表示「肯定」，遠高於「不肯定」（16%）。

