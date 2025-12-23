救命變奪命！載燒傷童赴美求醫 墨西哥軍機德州墜毀至少5死

墨西哥海軍醫療專機22日在美國德州加爾維斯敦灣（Galveston Bay）墜毀，造成至少5人罹難。圖為急救人員在濃霧籠罩的現場，將一名受害者緊急送往救護車。（美聯社）

原本是一趟充滿希望的救命航程，卻在耶誕節前夕以悲劇收場。一架執行醫療後送任務的墨西哥海軍飛機，週一（22日）下午在美國德州沿岸墜毀。機上載有一名急需治療的燒燙傷兒童及其他7名乘客與機組員，目前美國海岸防衛隊已證實至少5人不幸罹難，搜救行動仍持續進行中。

據《美聯社》報導，這起事故發生在距離休士頓東南方約80.5公里的加爾維斯敦灣（Galveston Bay），地點鄰近連接加爾維斯敦島與德州本土的堤道。墨西哥海軍發布聲明指出，機上共有8人，包括4名海軍軍官與4名平民。在這4名平民中，有1名兒童病患，以及2名來自非營利組織「米丘與毛基金會」（Michou and Mau Foundation）的人員。

請繼續往下閱讀...

機上載8人 基金會協助後送燒傷童

該基金會長期致力於協助墨西哥嚴重燒燙傷兒童，安排他們轉送至美國接受更先進的治療。據悉，這架飛機當時正準備將病童送往加爾維斯敦的史萊納兒童醫院（Shriners Children's hospital），卻在進場降落階段發生意外。

美國海岸防衛隊士官貝克（Luke Baker）證實，目前已尋獲至少5具遺體，但尚未公布死者身分。墨西哥海軍在聲明中對這起「悲慘的事故」中失去生命的人員家屬致上最深切的哀悼，這起意外也震驚了當地社區，加爾維斯敦郡警長辦公室已出動潛水隊、無人機小組與巡邏隊全力協助搜救。

事故發生當下，當地的天候狀況成為調查焦點。美國國家氣象局氣象學家巴蒂斯特（Cameron Batiste）指出，該地區過去幾天持續受霧氣影響，週一下午2點30分左右，一股濃霧飄進該區域，導致能見度僅剩約800公尺。

目前，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）的調查團隊已抵達現場展開蒐證。雖然墨西哥軍方稱飛機是在「進場時發生事故」，但確切墜機原因是否與濃霧有關，仍有待美方調查人員進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法