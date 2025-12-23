為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    悚！韓男狠殺女友藏屍公寓 定期除臭除蟲3年半

    2025/12/23 13:22 即時新聞／綜合報導
    南韓仁川男子將女友勒斃後藏屍在公寓，還定期在屋內除臭除蟲長達3年半。圖為仁川地方法院。（圖擷自仁川地院官網）

    駭人聽聞！南韓仁川1名38歲男子，將女友勒斃後藏屍在公寓，為了避免事情曝光他除了繳納租金續租之外，還定期在屋內除臭除蟲長達3年半，仁川地方法院近日一審判處他27年刑期。

    《韓聯社》報導，這名狠心的男子2015年10月在日本打工時，認識了離婚帶著小孩生活的女友，雙方於2016年開始同居，但韓男2017年被查出非法居留遣返回韓國。

    到了2018年，受害者前往南韓探望生病的母親時，與韓男重新碰面，孰料就此迎來噩夢，韓男奪走她的護照並控制行動，受害者在無法辦理手機門號、銀行帳戶的情況下，難以和家人聯絡，日常開銷也必須要仰賴韓男。

    2021年1月10日，韓男因涉及3億韓元（約新台幣636萬元）詐騙案可能入獄，受害者要求讓她出去見小孩，在和韓男爆發爭吵後慘遭勒死，遺體則被放在公寓內。

    據了解，韓男此後並未伴屍同住，還在外面結交新歡生了女兒，這段期間他持續繳交事發公寓月租，定期前往使用空氣清新劑、薰香並通風，還多次朝死者遺體噴灑殺蟲劑，避免蛆蟲孳生。

    到了去年6月，韓男因詐騙案入獄無法再處理遺體，公寓管理員在7月聞到惡臭後連忙通報警方，這才讓全案曝光。仁川地方法院法官痛斥其行為無比惡劣，判處27年有期徒刑、出獄後戴電子腳鐐15年，韓男對此已提出上訴。

