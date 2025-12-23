川普談艾普斯坦案影像公開 稱「無意中」接觸者恐名譽掃地

美國司法部公開新一批與已故富商淫魔艾普斯坦相關的調查文件與影像資料。（路透）

美國司法部上週依法院與國會規定期限，公開新一批與已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查文件與影像資料。對此川普22日表示，「無意中」與艾普斯坦接觸過的人，可能會因此名譽掃地。

根據《衛報》（The Guardian）報導。川普22日指出，他對那些因與艾普斯坦的關係而再次受到審查的知名民主黨人抱持同情。他說「我喜歡柯林頓（民主黨籍美國前總統），我和他相處融洽。我討厭看到他的照片被曝光。」

川普聲稱，許多人都跟艾普斯坦很熟，他不喜歡柯林頓和其他人的照片被公開，他感覺這樣很糟糕。

川普強調，一些被公開的照片中的人們，是多年前無意中認識艾普斯坦，且他們都是備受尊敬的銀行家或律師等。

川普說照片中某些人會和艾普斯坦合影，是因為他當時在參加1個派對，而公布照片毀了與艾普斯坦合影的他們的名譽。

川普舉了哈佛大學教授、民主黨籍前財政部長桑默斯（Larry Summers）為例子。薩默斯在與艾普斯坦的電子郵件往來曝光後，於去年11月宣布退出政壇。

