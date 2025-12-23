挑釁中共？ 短影音平台「快手」遭駭狂播色情片 萬人搶看癱瘓伺服器

中國短影音平台「快手」22日晚間遭駭客入侵，多個直播間公然播放色情影片，與當局即將實施嚴管私聊淫穢訊息的新法形成強烈諷刺。（法新社資料照）

中國政府即將於明年元旦起實施號稱「史上最嚴」的網路監管新法，連民眾在私人聊天室傳送稍微露骨的訊息都可能面臨拘留與重罰。然而，就在官方宣示嚴打之際，中國知名短影音平台「快手」22日晚間竟遭駭客大規模入侵，多個直播間公然播放色情影片長達1個多小時，甚至迫使平台一度關閉伺服器。這場「直播活春宮」與官方「連私聊都要管」的政策形成強烈諷刺。

據多家海外華文媒體報導，22日晚間10時左右，快手平台突然湧現大量違規直播間，內容均為露骨的色情影片。社群訊息顯示，部分直播間的觀看人數在短時間內瞬間飆升至5萬至28萬人次。「快手怎麼了」、「快手崩了」等關鍵字迅速衝上微博熱搜冠軍。面對失控場面，快手於深夜11時30分緊急切斷直播頻道，頁面顯示「伺服器繁忙」，直到23日凌晨2時才陸續恢復正常。

快手官方隨後回應，指平台遭到「黑灰產業」（地下非法產業）惡意攻擊，已報警處理。資安專家分析，駭客利用自動化工具操控大量殭屍帳號，實現「秒級發布」，導致平台傳統的人工審核機制崩潰，陷入「封禁速度趕不上新增速度」的被動局面。

元旦新制「管到房事」 夫妻私聊恐遭拘留

這起駭客事件之所以引發議論，是因為中國即將在2026年1月1日實施新修訂的《治安管理處罰法》。新法第80條規定，利用資訊網路、電話等通訊工具傳播淫穢訊息，將面臨10日以上、15日以下拘留，並處人民幣5000元（約新台幣2萬2100元）以下罰款。這筆罰款金額，幾乎等同於中國普通勞工一個月的薪水。

引發最大爭議的是，新法將處罰範圍無限擴大。陸媒指出，這意味著無論是在數百人的群組，還是「一對一的私人聊天」，只要內容被認定為淫穢並經查證屬實，公安機關皆可介入處罰。

網友嘩然：夫妻情趣也犯罪？

這項被視為「連房事都要管」的新政，在中國網路上引發一面倒的批評。網友在微博質疑：「夫妻自拍互傳也是犯罪嗎？」、「食色性也，誰沒性生活？」更有評論批評，將男女朋友間的情趣對話與吸毒相提並論極不合理。外界擔憂，在缺乏明確「淫穢」定義標準下，這條法律恐成為當局侵犯隱私、隨意入罪的工具。

