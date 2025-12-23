日相高市早苗邀J-POP、ACG大佬交流 「夢幻會談照」轟動全球

昨（22）日上午，高市早苗邀請多位J-POP、ACG業界著名人士前往首相官邸互相交流，夢幻的會談畫面曝光後，意外在全球引發轟動。（圖擷取自@takaichi_sanae 社群平台「X」）

日本首相高市早苗本月初宣告，要將文化軟實力定位為「日本戰略產業」，政府也將活用內閣決議，投入高達550億日圓（約新台幣112.8億元）追加預算，全力推動與支持J-POP、ACG（動畫、漫畫、遊戲）等創作者。昨（22）日上午，高市早苗邀請多位業界著名人士前往首相官邸互相交流，夢幻的會談畫面曝光後，意外在全球引發轟動。

綜合日媒報導，高市早苗1日在由沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議」（FII）會議發表演說，並引用人氣漫畫《進擊的巨人》主角艾連·葉卡名言「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」來結尾，還強調「Japan is back. Invest in Japan（日本回來了、請投資日本）」，不僅讓現場歡聲雷動，也吸引多國各年齡層宅宅高度關注。

高市早苗8日在X（原推特）發文宣布，要把內容產業定位為「日本的戰略產業」，也為了讓日本充滿才華的藝術家們，能在更多國家演出與交流，政府將強化支援相關產業。高市早苗表示，希望能在亞洲、歐洲、北美等多元市場中，創造由日本音樂迴盪的未來，也會支持創造出「漫畫」、「動畫」、「遊戲」等優秀內容的日本創作者們拓展海外市場，期盼「以文化的力量」實現跨越國境、與世界建立連結的未來。

為推動相關政策，高市早苗22日邀請日本搖滾樂團「聖飢魔II」主唱小暮閣下、「日本流行音樂教父」製作人小室哲哉、「嘻哈女王」饒舌歌手Ａwich、爆紅迷因神曲〈樂意效勞〉創作歌手菅生健人（こっちのけんと）、「超扁平（Superflat）運動創始人」藝術家村上隆、日本動畫「三巨頭」電影導演押井守等業界人士，前往首相官邸交流。

高市早苗表示，眾人在本次會談中，非常坦誠、毫無保留地交流彼此意見，同時也分享各自所在產業目前面臨的諸多挑戰與困境，包括延攬人才後進行培育與留任、爭取影劇取景（協拍）、海外市場拓展，以及打擊盜版問題。高市早苗透露，自己與各國領袖寒暄時，經常聽到或看到他們對日本動畫、音樂、電影等作品，有著濃厚地興趣與深入理解，讓她相信日本的內容產業「絕對有實力在世界舞台上競爭」。

會談照片曝光後，在日本與世界各國社群平台引發軒然大波，眾人直呼這些不同年齡層的名人齊聚一堂的畫面過於魔幻，還一度以為是AI生成的虛假畫面，並注意到熱愛重金屬樂的高市早苗，似乎特意將小暮閣下擺在貼文介紹首位，「有史以來最日本的畫面」、「這陣容也太強大與豪華了」、「將會千古流傳的歷史名場面」、「請務必徹底打擊盜版現象（尤其在中國）」、「還以為是某部全新的跨領域大作發布會現場」。

