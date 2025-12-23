華府圖謀政權更替！ 美國土安全部長開嗆：馬杜羅必須滾蛋

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）22日公開表示，委內瑞拉總統馬杜羅必須下台。（美聯社資料照）

美國與委內瑞拉的對峙局勢進入白熱化階段，華府推動政權更替的意圖已不再遮掩。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）22日公開點名，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）必須「下台走人」（gone）。這番言論被視為美方迄今為止，尋求加拉加斯領導層變動最明確的訊號之一。

據《法新社》報導，諾姆在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，談及美國近期在加勒比海的軍事行動。她強調：「我們不只是在攔截這些船隻，我們更是在向全世界傳遞一個訊息：馬杜羅參與的非法活動無法被容忍，他必須離開。」

請繼續往下閱讀...

在此之前，美國總統川普本月稍早宣布對進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施封鎖。截至目前，美軍已扣押2艘船隻，並正在追捕第3艘。

華府今年以來透過多種途徑對馬杜羅施加極限壓力，包括指控他領導所謂的「太陽販毒集團」（Cartel of the Suns），將其定性為「毒品恐怖主義」組織，並懸賞5000萬美元（約新台幣15.8億元）徵求導致其被捕的情報。此外，美國在加勒比海集結了龐大艦隊，其中包括全球最大的航空母艦，近期更頻繁派遣軍機沿委內瑞拉海岸飛行。

更引發關注的是，美軍近期在加勒比海與東太平洋發動一系列空襲，鎖定疑似走私毒品的船隻。行動至今已摧毀近30艘船隻，造成至少104人死亡。然而，美國政府尚未提供確鑿證據證明這些目標船隻確實運載毒品，國際法專家也質疑這些空襲行動可能違法。

白宮幕僚長：炸船炸到他跪地求饒

儘管川普政府堅稱空襲目的是為了遏止毒品走私，但白宮核心官員的說法卻透露了政治動機。白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌訪問時直言，這些打擊旨在對委內瑞拉施壓。她露骨地表示，總統川普「想要繼續炸毀船隻，直到馬杜羅跪地求饒（cries uncle）為止」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法