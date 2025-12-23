為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    華府圖謀政權更替！ 美國土安全部長開嗆：馬杜羅必須滾蛋

    2025/12/23 10:51 編譯陳成良／綜合報導
    美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）22日公開表示，委內瑞拉總統馬杜羅必須下台。（美聯社資料照）

    美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）22日公開表示，委內瑞拉總統馬杜羅必須下台。（美聯社資料照）

    美國與委內瑞拉的對峙局勢進入白熱化階段，華府推動政權更替的意圖已不再遮掩。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）22日公開點名，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）必須「下台走人」（gone）。這番言論被視為美方迄今為止，尋求加拉加斯領導層變動最明確的訊號之一。

    據《法新社》報導，諾姆在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，談及美國近期在加勒比海的軍事行動。她強調：「我們不只是在攔截這些船隻，我們更是在向全世界傳遞一個訊息：馬杜羅參與的非法活動無法被容忍，他必須離開。」

    在此之前，美國總統川普本月稍早宣布對進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施封鎖。截至目前，美軍已扣押2艘船隻，並正在追捕第3艘。

    華府今年以來透過多種途徑對馬杜羅施加極限壓力，包括指控他領導所謂的「太陽販毒集團」（Cartel of the Suns），將其定性為「毒品恐怖主義」組織，並懸賞5000萬美元（約新台幣15.8億元）徵求導致其被捕的情報。此外，美國在加勒比海集結了龐大艦隊，其中包括全球最大的航空母艦，近期更頻繁派遣軍機沿委內瑞拉海岸飛行。

    更引發關注的是，美軍近期在加勒比海與東太平洋發動一系列空襲，鎖定疑似走私毒品的船隻。行動至今已摧毀近30艘船隻，造成至少104人死亡。然而，美國政府尚未提供確鑿證據證明這些目標船隻確實運載毒品，國際法專家也質疑這些空襲行動可能違法。

    白宮幕僚長：炸船炸到他跪地求饒

    儘管川普政府堅稱空襲目的是為了遏止毒品走私，但白宮核心官員的說法卻透露了政治動機。白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌訪問時直言，這些打擊旨在對委內瑞拉施壓。她露骨地表示，總統川普「想要繼續炸毀船隻，直到馬杜羅跪地求饒（cries uncle）為止」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播